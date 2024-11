Thullio Milionário é o artista brasileiro com a música mais ouvida na Alexa em 2024 Cantor foi premiado pelo hit “Casca de Bala” na primeira edição do “Alexa Latin Music Awards by Amazon Music” Cartão de Visita|Do R7 14/11/2024 - 18h49 (Atualizado em 14/11/2024 - 18h49 ) twitter

De Natal para o mundo! O cantor Thullio Milionário foi um dos grandes destaques da noite no "Platino En Vivo", promovido pela Amazon Music em Miami, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (12). Com apresentações ao vivo e conteúdos exclusivos, o evento, que celebra a música latina, também contou com a primeira edição da premiação “Alexa Latin Music Awards by Amazon Music”.

Com quatro categorias musicais, que reconhecem os artistas latinos de maior destaque solicitados à Alexa — assistente virtual da empresa — no ano, Thullio levou o prêmio de "Artista Brasileiro Com a Música Mais Ouvida na Alexa em 2024". O reconhecimento veio em função do sucesso estrondoso do hit global "Casca de Bala", que já acumula mais de 200 milhões de streams nas plataformas de áudio e vídeo e já foi reproduzido mais de 1,5 bilhão de vezes nas redes sociais. "Receber este prêmio do Amazon Music é uma alegria imensa. 'Casca de Bala' tem sido um grande sucesso e ver o reconhecimento internacional é algo que não tenho palavras para descrever. Estou muito grato por poder levar a música brasileira para o mundo e, acima de tudo, pela resposta tão positiva do público”, comenta o cantor. Com mais um prêmio na carreira, Thullio Milionário se afirma como uma das grandes revelações da música nacional atual, celebrando não apenas o sucesso de “Casca de Bal’', mas também o poder da música brasileira em alcançar novas fronteiras.