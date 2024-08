Tiago Dezordi explora novos caminhos com o single "Tom Gap" Novo single reflete a busca do artista por descobertas e construção do próprio destino Cartão de Visita|Do R7 23/08/2024 - 15h11 (Atualizado em 23/08/2024 - 15h11 ) ‌



O cantor e compositor Tiago Dezordi retorna com um novo single intitulado "Tom Gap", já disponível em todas as plataformas digitais pela Marã Música. Após o lançamento de seu primeiro álbum no final de 2023, que foi marcado por melodias cativantes e letras introspectivas, Dezordi nos presenteia agora com essa balada envolvente.

"Tom Gap" é uma balada conduzida por um contrabaixo acústico que passeia pelo braço do instrumento, assim como o protagonista oculto da canção se aventura por um novo mundo. "Essa música fala sobre transformações, sobre novos caminhos e sobre a construção do próprio destino," diz Dezordi. A sonoridade da faixa é complementada por belas melodias de gaita de boca, uma marca registrada do artista.

A inspiração para a composição de "Tom Gap" tem uma história curiosa. "Antes de começar a lançar meus sons, eu pensei em criar um nome artístico que fosse fácil tanto para quem falasse inglês quanto para quem falasse português. Foi aí que surgiu o nome Tom Gap. Tom trazendo melodia, Gap trazendo o buraco a ser preenchido pelo som na minha vida," explica Dezordi. A música foi escrita no mesmo dia em que concebeu esse nome, refletindo sobre seu significado e os caminhos futuros.

"Acho que esse som respira possibilidades. É uma música leve e alegre que fala sobre ousar, mudar de direção, confiar em si mesmo e moldar o próprio destino," compartilha o artista. A expectativa para o lançamento é positiva. "Esta é minha 13ª música. Até aqui são 3 singles e um álbum com 9 sons. Ficarei feliz se ela puder chegar aos ouvidos de uma quantidade legal de pessoas que curtem esse tipo de som. Eu acredito que 'Tom Gap' terá o seu lugar no mundo, vamos ver qual será."

CONFIRA A LETRA DE "TOM GAP"

Escrita por Tiago Dezordi

A different name for you

A different name on this zoo

A bird was not a bird untill it was called so

A wolf will be sneaking in soon

A different game for us

A different driver on the bus

A way is not a way till it’s been taken

Some curves have been made by me

Let’s try to keep the wheels on

Let’s try to fix the motor too

Let’s keep the music loud and clear

Playing the songs we choose

What you will you call it, who knows?

Where I’m gonna go from here?

What is the purpose? You know

Just listen to yourself and feel

Well I’m coming in

I hope you come with me

I’m moving on

I hope you try to see

I’m young again

I’m living and I’m building

A new place to put my soul

Sobre Tiago Dezordi:

Gaúcho radicado no Rio de Janeiro, Tiago Dezordi adotou o violão como instrumento parceiro desde cedo. Mais tarde, já com uma gaita de boca no suporte, montou um repertório de clássicos como Neil Young, Pink Floyd, The Cure, Legião e Belchior com performances memoráveis em bares do sul do país.

Mas seu sonho sempre foi compor e tocar os seus próprios sons. Além de viajar. É nos caminhos das ideias e do mundo real que ele se realiza. “Nada como descobrir o novo. Subir na moto e pegar uma estrada rumo ao desconhecido, ou trilhar um sentimento em busca de uma nova canção são coisas que aguçam os meus sentidos e que fazem eu me sentir plenamente vivo”.

Abastecido pelos caminhos e imerso nos seus sentimentos, foi a quebra da rotina imposta pela pandemia que trouxe o tempo e a sintonia que ele precisava para focar nas suas composições. “Em casa, logo no primeiro fim de semana eu compus uma música. Aí voltei a prestar atenção nos meus sentimentos, no nascer do sol, voltei a meditar um pouco... enfim, me apeguei a tudo o que me conectasse comigo”, explica.

Dezordi pode enfim nos mostrar o produto final do seu sonho, das suas andanças e do seu encontro consigo.