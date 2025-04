Tianastácia celebra mais de 30 anos de estrada com primeiro álbum audiovisual: Tianastácia Acústico Projeto disponível nas plataformas digitais via ONErpm reúne versões intimistas de grandes sucessos e uma inédita parceria com Roberta... Cartão de Visita|Do R7 25/04/2025 - 16h01 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h01 ) twitter

Projeto disponível nas plataformas digitais via ONErpm reúne versões intimistas de grandes sucessos e uma inédita parceria com Roberta Campos na faixa “Flores Coloridas”

Após mais de três décadas de trajetória marcante no cenário do rock nacional, o Tianastácia lança seu primeiro álbum audiovisual da carreira, “Tianastácia Acústico”. Gravado ao vivo no final de 2024 na casa de shows Mister Rock, em Belo Horizonte, o álbum conta com releituras acústicas de hits consagrados da banda, como “Cabrobró” e músicas inéditas compostas especialmente para esse álbum e está disponível a partir do dia 25 de abril (sexta-feira), em todas as plataformas digitais, via ONErpm.

Ouça “Tianastácia Acústico” aqui

“Entre as várias coisas bacanas da música, uma das mais legais são os encontros musicais. Temos músicas com Tom Zé, Liminha (baixista dos mutantes), por exemplo. E compor com a Roberta Campos foi uma alegria. A música ‘Flores Coloridas’ é da Roberta, do Beto Nastácia e minha, e fala desses encontros da vida. Foi uma composição que saiu fácil e, como disse a Roberta, ‘deu match’. Para nós é o carro chefe desse projeto acústico”, afirma Antônio Júlio, vocalista e guitarrista da banda. Dentro do projeto acústico, a faixa inédita com Roberta é inédita e foi executada pela primeira vez na gravação do álbum.

Além de Antônio, a banda é formada atualmente por Beto Nastácia (baixo), Amanda Barbosa (bateria) e Egler Bruno (guitarra). O grupo conseguiu ganhar notoriedade com a música “Cabrobró” em 1995, após vencer o festival FestValda na categoria “Música Inédita". Apesar de ser a principal música da banda, o primeiro single selecionado para o álbum, lançado em janeiro de 2025, foi “O Sol”, consagrado anteriormente na interpretação da banda Jota Quest. A gravação acústica também contou com a participação da cantora e compositora Roberta Campos nos vocais e do guitarrista Marco Tulio Lara no violão. Além dessa regravação, a banda também lançou outros dois singles prévios, "Cabrobó (Acústico) [Ao Vivo]" e “Conto de Fraldas (Acústico) [Ao Vivo]”.

Com o lançamento do álbum, a banda também dá início à uma turnê acústica em 2025, prevista para rodar todo o Brasil, começando pelas cidades mineiras, com datas ainda em definição, que serão divulgadas nas redes sociais da banda.

Sobre Tianastácia: O Tianastácia é uma banda mineira de rock, originada em 1992 em Belo Horizonte pelos irmãos Beto Nastácia e Antônio Júlio Nastácia. O grupo ficou conhecido pelo hit “Cabrobró” em 1995, após vencer o festival “FestValda” daquele ano na categoria música inédita. O nome da banda é uma homenagem à Tia Nastácia dos livros de Monteiro Lobato e foi escolhido de uma lista que conceberam quando tinham planos apenas de ser uma banda de garagem. Atualmente a banda é formada por Antônio Júlio Nastácia nos vocais e guitarra, Beto Nastácia no baixo, Amanda Barbosa na bateria e Egler Bruno na guitarra.