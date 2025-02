Tom Baratella é a nova atração confirmada do Bloco Califórnia Maior pré-carnaval do interior paulista acontece no dia 22 de fevereiro, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Jammil, DJ... Cartão de Visita|Do R7 29/01/2025 - 17h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 17h47 ) twitter

Maior pré-carnaval do interior paulista acontece no dia 22 de fevereiro, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Jammil, DJ GBR, Valesca Popozuda, Jana Lima e Tati Romero também estão na programação do evento

O cantor sertanejo Tom Baratella é mais uma atração confirmada da 8ª edição do Bloco Califórnia. O maior pré-carnaval do interior de São Paulo acontece no dia 22 de fevereiro, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto e terá uma programação eclética, com representantes do axé, sertanejo e funk, além de DJs e as tradicionais baterias universitárias.

Com 12 anos de carreira e uma trajetória marcada por parcerias com nomes como Zezé di Camargo & Luciano e Jorge & Mateus, com quem já dividiu o palco, Tom Baratella promete um repertório especial para o Bloco Califórnia.

“Vai ser uma mistura de sertanejo, axé, funk e pop, tudo bem contagiante”, comenta o artista, que se apresentou nas primeiras edições do bloco. “Até hoje tenho a imagem na cabeça. Era tanta gente que o trio elétrico não dava conta, um mar de gente. Ali foi a prova de que Ribeirão precisava de um evento dessa magnitude”, relembra.

Mais atrações

Além do sertanejo, o Bloco Califórnia já confirmou outras atrações: Jammil, DJ GBR, Valesca Popozuda, Jana Lima, Tati Romero e as baterias universitárias Taquicardia, Doroteia e Maculosa. Também integram o line-up os DJs Fifonha, Furya, In'Brazza, Panda, Pedro H, Turin e os três vencedores do concurso, que acontece até o dia 29 de janeiro, na página oficial do evento.

“Mais uma vez conseguimos compor um line-up eclético, para agradar a todos os públicos. E o sertanejo não poderia ficar de fora, o ritmo está fortemente presente nas raízes do interior paulista e será muito bem representado pela voz de Tom, que já faz parte da nossa história”, diz Igor Lopes, um dos organizadores do Bloco Califórnia.

Programe-se

Bloco Califórnia 2025

Dia: 22 de fevereiro

Local: Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto

Ingressos: de R$ 50 a R$500, pelo site