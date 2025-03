Tom Speight retorna ao brasil para uma série de shows especiais em maio O cantor e compositor britânico Tom Speight desembarca na América do Sul em maio para apresentar seu mais recente álbum, Perfect Strangers... Cartão de Visita|Do R7 31/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h46 ) twitter

O cantor e compositor britânico Tom Speight desembarca na América do Sul em maio para apresentar seu mais recente álbum, Perfect Strangers, e promete noites inesquecíveis para o público brasileiro. Com shows marcados em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

Datas da turnê no Brasil:

15 de maio – Blue Note São Paulo (@bluenotesp)

16 de maio – Hard Rock Cafe Curitiba (@hardrockcafe)

17 de maio – Blue Note Rio de Janeiro (@bluenoterio)

Em cada apresentação, Tom Speight levará ao palco a delicadeza de seu folk-pop acústico, conhecido por suas melodias cativantes e letras emocionantes. Ao seu lado, estará a renomada vocalista Lydia Clowes, que já trabalhou com artistas como U2, Fred Again e Amber Run, enriquecendo ainda mais a experiência musical com harmonias envolventes e interpretações memoráveis.

‌



O repertório trará faixas do novo álbum Perfect Strangers, incluindo os destaques “Soak Up”, “Little Love” e a faixa-título “Perfect Strangers”, um dueto sonhador que reflete a evolução artística de Speight e Clowes. Os shows no Blue Note São Paulo e Blue Note Rio de Janeiro prometem uma atmosfera intimista e acústica impecável, proporcionando uma experiência musical única para os fãs.

No Hard Rock Cafe Curitiba, Speight celebrará o lançamento de Perfect Strangers com uma apresentação especial, explorando as nuances das conexões humanas e a beleza dos momentos cotidianos. A noite promete ser um espetáculo emocionante, onde cada canção criará um elo ainda mais forte entre o artista e seu público brasileiro.

‌



Com mais de 300 milhões de streams, dez faixas consecutivas na playlist da BBC Radio 2 e turnês ao lado de nomes como Bastille, Snow Patrol, Jack Savoretti e Stereophonics, Tom Speight vem consolidando sua trajetória internacional. Seu retorno ao Brasil marca mais um capítulo dessa história, reafirmando seu carinho pelo país e pelo público que o acolhe com entusiasmo a cada visita.

Os ingressos já estão disponíveis AQUI. Para mais informações, acompanhe as redes sociais do artista e dos respectivos locais de apresentação.

‌



SOBRE TOM SPEIGHT

Desde o início de sua carreira, Tom Speight se destacou como um artista prolífico, sendo elogiado por veículos como The Times, The Telegraph e The Independent. Com uma série de EPs e três álbuns completos, ele conquistou amplo reconhecimento, tornando-se uma presença constante no cenário musical britânico e internacional. Seu estilo folk-pop sofisticado, aliado a apresentações intensamente emocionais, faz de cada show uma experiência inesquecível.