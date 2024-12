Toninho Duettos e Gusttavo Lima se unem para agenciar Bruno & Denner: Uma nova era na música Duettos Music, Balada Music e Fire Music assumem a gestão da dupla sertaneja Cartão de Visita|Do R7 03/12/2024 - 01h27 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h27 ) twitter

O empresário Toninho Duettos, um dos nomes mais influentes do cenário sertanejo, anunciou sociedade com o cantor Gusttavo Lima para impulsionar a carreira de Bruno & Denner. A colaboração reúne as forças de três grandes marcas da música: Duettos Music, Balada Music e Fire Music, agora responsáveis pela gestão da dupla.

Para marcar o início dessa parceria, Bruno & Denner lançam a música "Namora Ela", que conta com a participação especial da dupla Hugo e Guilherme.

“Essa união representa mais do que negócios, é sobre paixão pela música e compromisso com o público. Bruno & Denner têm uma essência única, e estamos dedicados a criar algo realmente grandioso juntos”, declarou Toninho Duettos.

A parceria promete fortalecer ainda mais a presença da dupla no cenário sertanejo, reafirmando o compromisso com inovação e excelência musical.