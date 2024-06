"Torre Eiffel" de Manu Bahtidão e Guilherme & Benutto Alcança Mais de 150 Milhões de Streams/Views

Cartão de Visita |Do R7

Alto contraste

A+

A-

A canção "Torre Eiffel", uma colaboração entre Manu Bahtidão e a dupla Guilherme & Benutto, atingiu um impressionante marco de mais de 150 milhões de streams e visualizações nas plataformas digitais. Este sucesso consolida "Torre Eiffel" como um dos grandes hit do São João 2024, permanecendo por mais de dois meses no Top 10 do YouTube. Ouça "Torre Eiffel": https://open.spotify.com/intl- pt/album/ 0bqJ8OprnMh9bSwEWmrvh4

Gravada ao vivo no mais recente DVD de Manu Bahtidão, "Daqui Pra Sempre", a faixa foi capturada em Fortaleza, no dia 22 de agosto de 2023. A música, que é uma composição de Manu em parceria com Thallyson, Ricardus, Washington e Daniel, conta a história de um relacionamento que chegou ao fim, mas onde o sentimento persiste de um lado, desejando felicidade para o ex-amor: "Eu rezo pra você achar / o amor da sua vida / Alguém que seja tudo aquilo que você queria".

"Essa faixa é muito especial; nela pude contar com a participação desses grandes nomes do sertanejo que são Guilherme & Benutto," afirma Manu Bahtidão. "Ver 'Torre Eiffel' ser tão bem recebida pelo público é uma realização incrível."

Além de seu sucesso no YouTube, onde acumula mais de 96 milhões de visualizações, "Torre Eiffel" também registra mais de 55 milhões de streams no Spotify, mais de 79 mil criações no TikTok e mais de 92 mil criações no Instagram. Esses números refletem a popularidade e o impacto cultural da música, que tem sido muito compartilhada e celebrada nas redes sociais.

Publicidade

O projeto "Daqui Pra Sempre", que inclui "Torre Eiffel", é composto por 14 faixas e foi gravado em Fortaleza, CE. O álbum apresenta feats com outros grandes nomes da música, como Simone Mendes, Xand Avião, Mari Fernandez, Melody e Raphaela Santos, tornando a noite de gravação um evento inesquecível.

Com a produção musical do renomado Anderson Halliday, "Daqui Pra Sempre" destaca-se não apenas pela qualidade musical, mas também pela capacidade de unir artistas de diferentes estilos e regiões do Brasil. A diversidade das participações especiais enriqueceu o projeto, tornando-o um marco significativo na carreira de Manu Bahtidão.