Trancoso na Bahia é o destino ideal para as suas férias de julho

Que tal desfrutar de um paraíso particular nas suas férias de julho? Pois o seu destino é Trancoso, o distrito mais famoso de Porto Seguro

Localizado no sul do estado baiano e cercado por praias paradisíacas, Trancoso é o mais acertado destino para quem busca uma experiência exclusiva que proporcionará momentos inesquecíveis. O vilarejo, que está situado na Costa do Descobrimento, mantém a preservação natural com alto zelo e traz aos seus visitantes o contato direto com natureza e uma profunda vivência para contemplação, descanso e reenergização.

Trancoso é um distrito tanto nacionalmente como internacionalmente reconhecido. A vila atrai um público variado e é a escolha inclusive de muitos artistas de dentro e de fora do Brasil. Impossível não ser seduzido pelas águas cristalinas extremamente azuis e areia branquinha, um apelo a conectar-se consigo mesmo e espairecer. O destaque especial vai para a Praia dos Nativos, a Praia dos Coqueiros e a Praia do Espelho.

O Quadrado tanto no período diurno, quanto na badalada noite, é literalmente o coração pulsante da cidade, pois nele está perpetuado a história e as memórias do local, da arquitetura à culinária, o comércio e artesanato, tudo é convite para um mergulho de experimentações e sensações. Não é à toa que o Quadrado é o mais importante símbolo e cartão postal de Trancoso.

Está procurando uma estadia que combine luxo, conforto, sustentabilidade e uma experiência de alta qualidade? Conheça a Pousada Quarto Crescente que dispõe de ambientes planejados para lhe proporcionar uma estada acolhedora e premium, oferece também aos seus hóspedes os serviços de SPA e transfers para as praias da região, além de um atendimento cheio de afeto e cordialidade.

E se você quer aquele quarto dos sonhos, a Pousada Quarto Crescente inaugurou recentemente quatro novas opções. O quarto Coral é a escolha perfeita para você que não abre mão de espaços amplos e confortáveis: a acomodação dispõe de uma cama King Size e uma cama adicional de solteiro, closet, duas cubas no banheiro, e também uma banheira de hidromassagem dupla com uma vista para uma linda varandinha, que é um ótimo espaço de descanso e reconexão. Tudo isso para que sua passagem por Trancoso seja memorável, um sonho dentro e fora do quarto.

Outra opção para quem quer desfrutar de uma suíte como a Coral, mas também quer um espaço gourmet para fazer as suas próprias refeições, a melhor indicação é o apartamento Oceano, que traz a sensação literal de estar em casa, com privacidade, conforto e espaços práticos e funcionais. As duas outras escolhas podem ser os apartamentos Passaredo e Arvoredo, duas charmosas suítes que são de encher os olhos. A Pousada Quarto Crescente é atualmente a número um do Nordeste de acordo com o Trip Advisor, a segunda a nível nacional, e está entre as vinte melhores do mundo.