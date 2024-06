Travis lança o single "Bus"

Alto contraste

"O L.A. Times é o nosso álbum mais pessoal desde The Man Who. Naquela época, havia muitas coisas importantes para escrever, as placas tectônicas haviam se movido na minha vida. Eu tinha 22 anos quando estava escrevendo aquelas músicas. Elas eram minha terapia. Mais de 20 anos depois e as placas se moveram novamente. Há muito o que falar." - Fran Healy

No dia 7 de junho de 2024, os gigantes compositores de Glasgow, vencedores de múltiplos prêmios BRIT e Ivor Novello, Travis, revelam o novo single "Bus", o terceiro single de seu próximo álbum de estúdio, L.A. Times, que será lançado em 12 de julho pela BMG. Junto com a nova música, a banda também anunciou sua primeira turnê como artistas principais no Reino Unido desde 2022, com 12 datas na Inglaterra e na Escócia em dezembro deste ano. O single segue "Raze The Bar", que viu Travis acompanhado pelos amigos Chris Martin e Brandon Flowers, que forneceram vocais adicionais.

O novo single "Bus" estreou na Radio 2 dia 6 de junho. Sua guitarra acústica suavemente sinuosa, cordas evocativas e vocais delicados tornaram-se sinônimo de Travis nos anos de sucesso inimaginável desde então. Agora, em vez de esperar ônibus, o vocalista Fran Healy espera que as músicas o encontrem. Falando sobre "Bus", Fran diz:

"Eu estava de férias, olhando pela janela, observando todos os barcos balançando no mar. Eu estava tentando escrever uma música e nada estava vindo. Isso me lembrou de todos os anos que passei esperando ônibus. Você nunca pensa que vai acontecer, mas se esperar tempo suficiente, geralmente acontece. Olhando para o mar e todos os pequenos barcos a vela, imaginei todas as bandas e artistas sentados neles esperando aquela rajada de vento louca que os levasse à fama e à fortuna. Pegamos uma enorme em '99, então posso testemunhar a natureza aleatória disso. No meio de todos esses pensamentos, veio uma pequena e legal melodia e a música foi escrita alguns minutos depois."

A faixa vem acompanhada por um vídeo, filmado na Escócia, dirigido por Fran e apresentando uma breve participação do amigo da banda Adam Buxton. Ele mostra a banda esperando aparentemente para sempre em um ponto de ônibus nas Highlands, enquanto Fran sonha com a fuga. Falando sobre seu envolvimento, Adam Buxton diz: "É uma honra ter pelo menos parte do meu rosto apresentado no novo vídeo de uma banda que eu amo. O sonho é um dia conseguir uma participação de corpo inteiro, mas você tem que começar de algum lugar."

Escute:

https://travis.lnk.to/BusPR

Travis iniciará sua turnê pelo Reino Unido na Leeds O2 Academy em 5 de dezembro, com apresentações em Manchester, Liverpool, Wolverhampton, Nottingham, Londres e mais, antes de retornar ao OVO Hydro de Glasgow em 21 de dezembro para um momento de retorno enorme para uma das bandas locais mais queridas da cidade. Fãs que fizerem a encomenda de L.A. Times na loja oficial do artista aqui receberão acesso a uma pré-venda exclusiva para a turnê. A pré-venda do artista ocorrerá das 9h do dia 12 de junho até a venda geral, que começa às 9h BST de sexta-feira, 14 de junho - ingressos de venda geral disponíveis aqui.

A turnê principal seguirá uma enorme temporada de shows de verão para Travis, depois que eles se apresentarem com The Killers em sua turnê de arena no Reino Unido com 16 datas em junho e julho, e retornarem à Europa para sua primeira turnê principal pelo continente desde 2016 em agosto até setembro. Também é anunciado hoje que eles seguirão para a América do Norte em janeiro de 2025 para 22 datas nos EUA e Canadá.

Como indicado por "Gaslight", uma música que passou 5 semanas na lista de reprodução da BBC Radio 2, L.A. Times vê Travis entrando em uma nova era audaciosa; uma conquista incrível de 25 anos desde que a banda lançou seu álbum de sucesso nº 1 The Man Who, um disco certificado 9x platina apenas no Reino Unido.

Produzido por Tony Hoffer (Air, Beck, Phoenix), L.A. Times foi escrito por Fran Healy em seu estúdio na beira da Skid Row, Los Angeles, a cidade que ele chama de lar há uma década. Suas dez músicas veem seu criador, inevitavelmente, tentando dar sentido ao caminho percorrido até este ponto - um sentimento refletido na deslumbrante fotografia da capa do álbum. Ecoando alguns dos discos mais amados do Travis - The Man Who, The Invisible Band e The Boy With No Name - somos recebidos novamente por quatro figuras distantes entre vastos arredores, desta vez sob o concreto e o brilho do centro de Los Angeles à noite. Com uma formação inalterada desde sua formação na Glasgow School of Art na década de 1990, as coordenadas de sua jornada extraordinária juntos são marcadas por esta última de uma série de imagens impressionantes pelo fotógrafo de renome mundial e colaborador do Travis há mais de 20 anos, Stefan Ruiz.

L.A. Times está disponível digitalmente, em CD e vinil. O álbum também está disponível como um pacote deluxe limitado de 2 CDs que inclui uma versão mais simples do álbum L.A. Times, gravado entre a sala de estar de Dougie Payne, em Glasgow, e a sala de estar de Fran Healy, em Los Angeles.

A HMV e as lojas independentes têm uma edição limitada em vinil mármore verde e a loja oficial da banda tem vinil amarelo exclusivo e pacotes de mercadorias. Faça a pré-encomenda aqui.

Datas turnê de arena com The Killers 2024

12 Junho 3Arena, Dublin

14 Junho 3Arena, Dublin

15 Junho 3Arena, Dublin

18 Junho Co-op Live Arena, Manchester

19 Junho Co-op Live Arena, Manchester

21 Junho Co-op Live Arena, Manchester

22 Junho Co-op Live Arena, Manchester

25 Junho OVO Hydro, Glasgow

26 Junho OVO Hydro, Glasgow

27 Junho OVO Hydro, Glasgow

4 Julho O2 Arena, London

5 Julho O2 Arena, London

7 Julho O2 Arena, London

8 Julho O2 Arena, London

10 Julho O2 Arena, London

11 Julho O2 Arena, London

Datas turnê Reino Unido 2024

5 Dezembro O2 Academy, Leeds

6 Dezembro Albert Hall, Manchester

8 Dezembro Olympia, Liverpool

9 Dezembro The Halls, Wolverhampton

10 Dezembro Rock City, Nottingham

11 Dezembro Dreamland, Margate

13 Dezembro O2 Shepherds Bush Empire, London

15 Dezembro Beacon, Bristol

17 Dezembro Winter Gardens, Eastbourne

18 Dezembro Octagon, Sheffield

19 Dezembro City Hall, Newcastle

21 Dezembro OVO Hydro, Glasgow

Datas turnê EUA 2025

21 Janeiro The Ritz, Raleigh, NC

22 Janeiro Buckhead Theatre, Atlanta, GA

24 Janeiro Factory at Deep Ellum, Dallas, TX

25 Janeiro Moody Theatre, Austin, TX

27 Janeiro Van Buren, Phoenix, AZ

28 Janeiro Wiltern, Los Angeles, CA

29 Janeiro Fox Oakland, San Francisco, CA

31 Janeiro Crystal Ballroom, Portland, OR

1 Fevereiro Commodore, Vancouver, BC

2 Fevereiro Showbox, Seattle, WA

4 Fevereiro The Depot, Salt Lake City, UT

5 Fevereiro Summit Denver, CO

7 Fevereiro Varsity Theatre, Minneapolis, MN

8 Fevereiro Vic Theatre, Chicago, IL

10 Fevereiro Royal Oak Music Theatre, Royal Oak, MI

11 Fevereiro Agora, Cleveland, OH

12 Fevereiro Concert Hall, Toronto, ON

14 Fevereiro Webster Hall, New York, NY

15 Fevereiro Royale, Boston, MA

16 Fevereiro District Music Hall, Norwalk, CT

18 Fevereiro Keswick Theatre, Philadelphia, PA

19 Fevereiro 9:30 Club, Washington, DC

Tracklist L.A. Times

1 - Bus

2 - Raze the Bar

3 - Live It All Again

4 - Gaslight

5 - Alive

6 - Home

7 - I Hope That You Spontaneously Combust

8 - Naked In New York City

9 - The River

10 - L.A. Times

Travis Online:

Youtube | X | Facebook | Instagram | TikTok | Website | Loja

Sobre a ForMusic:

Fundada no ano de 2016 por Nando Machado e Daniel Dystyler, a ForMusic é uma agência de marketing e promoção focada em projetos de música que conecta marcas, empresas, artistas e gravadoras de todo o mundo que querem ver o seu público crescer dentro do Brasil. Desde o início, ganhou destaque por trabalhar com as principais gravadoras e selos independentes do mercado, e hoje, representa artistas de nomes como Beggars Group, Domino Records, [PIAS], Nettwerk, Big Loud, entre muitas outras.

ForMusic nas redes:

Website | Facebook | Instagram