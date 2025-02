Tributo a Roberto Leal ganha shows internacionais Rodrigo Leal homenageia o pai nos Estados Unidos e Canadá Cartão de Visita|Do R7 30/01/2025 - 17h46 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h46 ) twitter

Rodrigo Leal homenageia o pai nos Estados Unidos e Canadá

O maior representante da música portuguesa no Brasil, Roberto Leal, partiu em 2019, mas deixou um enorme legado construído ao longo de sua carreira. Para homenagear este trabalho de uma vida dedicada à fusão cultural, o produtor musical, cantor e filho mais velho do artista luso, Rodrigo Leal, fará shows internacionais com o “Tributo Roberto Leal”.

O artista fará duas apresentações nos Estados Unidos, a primeira no dia 28 de fevereiro, na vila de Cumberland, em Rhode Island, e no dia seguinte (01), na cidade de Hartford, em Connecticut. Além disso, no dia 08 de março, Rodrigo leva o show para Montreal, em Quebec, no Canadá.

Com 37 anos de carreira, Rodrigo Leal é músico multi-instrumentista, diretor artístico e produtor musical. Vivenciou incontáveis momentos ao lado do pai desde criança, seja nos palcos como músico - onde estiveram juntos mais de 3.800 vezes ou nos estúdios como arranjador e produtor, além de companheiro de viagens e amigo. Toda essa proximidade só fez crescer os laços de amor, admiração e cumplicidade entre eles, por isso revisitar toda sua obra é como senti-lo de perto novamente.

“Com este tributo, homenageio meu pai, um homem que dedicou sua vida à música tradicional portuguesa e deixou um legado único. É um tributo a uma pessoa que é insubstituível e será sempre o maior cantor de música tradicional portuguesa de todos os tempos”, declara Rodrigo.

Para os shows, o herdeiro da família Leal vai percorrer com a sua voz os maiores sucessos da carreira do pai, entre eles “Bate o Pé”, “Arrebita” e “Carimbó Português”, acompanhado dos mesmos músicos que formaram a banda de Roberto Leal, garantindo toda a autenticidade que este tributo merece.

Roberto Leal iniciou sua carreira em 1971 e, em sua trajetória, superou a marca de 25 milhões de discos vendidos, conquistando o título de rei da música popular em Portugal e o de maior expoente da música portuguesa em terras brasileiras, assim como em inúmeras comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.