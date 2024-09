Tributo aos Beatles desembarca em São Paulo na próxima sexta-feira (06) de setembro Espetáculo "Hey Jude & Orquestra" acontece no Teatro Bradesco e enaltece trajetória do quarteto de Liverpool Cartão de Visita|Do R7 02/09/2024 - 13h51 (Atualizado em 02/09/2024 - 13h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Espetáculo "Hey Jude & Orquestra" acontece no Teatro Bradesco e enaltece trajetória do quarteto de Liverpool

Para quem é fã dos Beatles, aí vai uma boa notícia: estão abertas as vendas de ingressos para o espetáculo HEY JUDE em São Paulo (SP), que presta seu tributo em grande estilo com uma apresentação única e especial na próxima sexta-feira (06), no Teatro Bradesco, e aposta em um repertório amplo e na fidelidade de arranjos, timbres, vozes, figurinos, trejeitos e até nos diálogos em inglês no palco.

A banda se apresenta com a turnê 'Now And Then', que dá nome a última música dos Beatles, lançada no ano passado. O novo show traz novos figurinos e repertório incluindo os principais sucessos dos Beatles e canções que não eram apresentadas no espetáculo até então.

Formada por Cesar Kiles (Paul McCartney), Thomas Arques (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr) e Thiago Gentil (John Lennon), a HEY JUDE conta ainda com uma orquestra regida pelo maestro Anselmo Ubiratan (intérprete de George Martin no espetáculo) que é responsável pela transcrição minuciosa de todas as orquestrações originais, proporcionando as mesmas experiências sonoras encontradas nas canções originais dos Beatles.

‌



Os integrantes da banda HEY JUDE já tocaram e gravaram no mitológico estúdio Abbey Road, no qual os Beatles gravaram quase todo seu repertório; se apresentaram seis vezes no lendário Cavern Club e tocaram no encerramento oficial do Annual Beatles Convention (Beatle Week) em Liverpool, na Inglaterra, para mais de 100 mil pessoas. Em 2013, a banda se apresentou no Rock in Rio. Os instrumentos do espetáculo são das mesmas marcas e modelos usados pelos Beatles. O figurino minucioso retrata três fases diferentes do grupo. Das abotoaduras às costeletas, nenhum detalhe é esquecido.

SERVIÇO - Hey Jude em São Paulo (SP)

‌



Local: Teatro Bradesco

Endereço: R. Palestra Itália, - Perdizes, São Paulo - SP, 05005-030

‌



Data: 06/09/24 (sexta-feira)

Horário: 21h

Vendas de ingressos: Link