Tum pá - 10 anos

Espetáculo do Barbatuques no Entre 2024

Em sua terceira edição, o Entre promete ampliar os horizontes dos espectadores. Ser uma ponte entre artistas, pesquisadores das artes e das infâncias, e, claro, o público. Esta é a vocação do Entre – Festival das Infâncias realizado pelo Minas Tênis Clube. A temporada de 2024 do Festival chega, ainda, com o objetivo de ultrapassar os limites do Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas e de ampliar os horizontes das artes cênicas. Serão cinco espetáculos que contemplam teatro, dança, música e circo, chegando às ruas com a Invasão de Palhaços. E, como fomentar o acesso à arte está em pauta no Entre, os espetáculos no teatro têm preços populares. Confira a programação completa!

Sobre o espetáculo

Tum Pá nasceu como show, em seguida ganhou disco, com 14 faixas e ilustrações de Ionit Zilberman, então um DVD gravado ao vivo junto do público já cativo ao espetáculo. Desde a estreia, Tum Pá foi um grande sucesso de público, refletindo a espontaneidade da infância e a naturalidade com que a criança brinca com o corpo e suas possibilidades.

‌



Tum Pá evidencia o corpo como uma ferramenta acessível e infinita de sons, que podem produzir música. Pássaros e outros bichos, ruídos da cidade, assobios, instrumentos musicais, elementos da natureza, timbres e muito mais, numa jornada musical criativa que brinca com o corpo da cabeça aos pés. O show traz jogos rítmicos, imitações de sons, cantos e brincadeiras. Desperta a escuta e a busca pelos sons do mundo através do corpo.

A sonoridade do Barbatuques tem uma sobreposição moderna de estilos e estéticas, são canções e “músicas "instrumentais" em ritmos tradicionais ou contemporâneos, como o baião, coco, samba, maracatu, rap, eletrônico, afoxé, funk, carimbó, toré indígena, rock, beatbox, kecak e a música africana. Exploram a fonética, aspectos rítmicos, harmônicos e melódicos do erudito, da tradição popular brasileira ao pop.

‌



A linguagem pioneira desenvolvida pelo grupo contribuiu significativamente para a difusão da música corporal pelo mundo e é referência até hoje. O Barbatuques também mantém atividades em setores distintos como o corporativo e educacional, tornando-se uma significativa ferramenta pedagógica. Recentemente, lançou seu primeiro songbook ‘Barbatuques Volume 1’, com partituras de músicas transcritas e cifradas e um rico material sobre técnicas de música corporal, ferramenta que amplifica o acesso a essa linguagem.

Músicos: André Hosoi, André Venegas, Charles Raszl, Giba Alves, Helô Ribeiro, João Simão, Luciana Cestari, Lu Horta, Mairah Rocha, Marcelo Pretto, Maurício Maas, Renato Epstein, Taís Balieiro.

‌



Serviço:

Entre - Festival das Infâncias 2024

Tum pá (Barbatuques)

Data: 1/9 (domingo)

Horário: 17h

Local: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas

Classificação: livre

Saiba mais sobre o Entre 2024

Adquira seu ingresso aqui ou na Bilheteria do Teatro.

Horário de funcionamento da bilheteria: de segunda a sábados, das 12h às 20h ou até 30

minutos após o início do espetáculo. Domingos e feriados, das 12h às 19h ou

até 30 minutos após o início do espetáculo.

Horário de abertura da plateia para entrada do público: 30 minutos antes do horário da apresentação.

Mais informações: (31) 3516-1360.

Estacionamento com acesso interno: entrada pela rua da Bahia, ao lado do Teatro. Após estacionar o veículo, o usuário chega ao Teatro por elevador interno, com rapidez e segurança. O Estacionamento fica aberto até meia hora após o fim do espetáculo.

