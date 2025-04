Turismo de luxo movimenta mercado para atender ao novo perfil de viajante Segmento impulsiona novos projetos, como o lançamento do selo de luxo da operadora DMC Mais Brasil Viagens, e destaca destinos do Nordeste... Cartão de Visita|Do R7 29/04/2025 - 16h21 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h21 ) twitter

Segmento impulsiona novos projetos, como o lançamento do selo de luxo da operadora DMC Mais Brasil Viagens, e destaca destinos do Nordeste com experiências confortáveis e autênticas

O turismo de luxo na América Latina vive um momento de expansão sem precedentes. Segundo o relatório Global Luxury Hotel Market 2024, o setor global de hotéis de luxo deve atingir US$ 435,6 bilhões até 2028, impulsionado pela crescente demanda por experiências personalizadas, conscientes e sustentáveis.

No Brasil, essa tendência já movimenta o mercado e impulsiona novos projetos. A DMC Mais Brasil Viagens, liderada pelo empresário Flávio Valle, acaba de lançar o selo Signature by Mais Brasil e um aplicativo exclusivo para o público de alto padrão. O catálogo digital reúne mais de 180 páginas com hotéis e experiências premium no país, fortalecendo a presença da operadora DMC no mercado internacional, com ênfase na América Latina. "Criamos um selo que reforça a exclusividade do nosso atendimento e dos produtos oferecidos, atendendo a uma demanda espontânea por experiências diferenciadas", explica Valle.

Esse movimento vem ao encontro do novo perfil do viajante de luxo brasileiro: pessoas que priorizam privacidade e roteiros sob medida. O conforto nível 5 estrelas e a sofisticação ainda são importantes para essa classe de hóspedes, mas já não basta oferecer um serviço de altíssima qualidade, mas massificado. Segundo a consultoria McKinsey, nem todos os turistas de luxo são milionários – 35% deles têm patrimônio líquido inferior a US$ 1 milhão, priorizando viagens como escolha de estilo de vida. Ainda assim, o crescimento mais expressivo do setor vem dos viajantes com patrimônio entre US$ 1 milhão e US$ 30 milhões.

Rio Grande do Norte na rota do turismo de luxo

O Nordeste do Brasil é hoje uma das regiões mais desejadas para o turismo de luxo, tanto por brasileiros quanto por estrangeiros, por suas belezas naturais únicas, que incluem praias de águas cristalinas, falésias, dunas e natureza preservada. A região se destaca ainda pelas hospedagens de altíssimo padrão, como resorts boutique e hotéis pé na areia, além de experiências exclusivas que combinam conforto e autenticidade. Não é à toa que os destinos de "turismo de sol e praia" do Nordeste concentram grande parte dos investimentos hoteleiros de luxo no país.

Nesse cenário, o Rio Grande do Norte vem se consolidando como destino de turismo de luxo no Brasil. Em Natal, hospedagens sofisticadas e experiências personalizadas se destacam, como a área mais exclusiva da Praia de Ponta Negra, enquanto a Praia de Pipa, em Tibau do Sul, encanta como um refúgio sofisticado, reunindo muitas praias paradisíacas, como a Praia do Amor. Para quem gosta de ecoturismo, é possível fazer passeios de barco, caminhadas ecológicas e até observar golfinhos e tartarugas marinhas. São Miguel do Gostoso e Baía Formosa oferecem charme rústico com muito conforto, incluindo esportes aquáticos e trilhas ecológicas exclusivas. Já em Galinhos, o destaque fica para passeios de barco e cavalgadas em praias desertas. Buggy VIP nas dunas, mergulhos em Maracajaú e tours privados completam o roteiro de alto padrão no estado.

Outros destinos nordestinos que despontam no segmento de luxo são Fernando de Noronha (PE), Trancoso (BA), Porto de Galinhas (PE), São Miguel dos Milagres (AL) e Itacaré (BA).

Onde ficar

O Vogal Luxury Beach Hotel & Spa, localizado na área mais exclusiva da Praia de Ponta Negra, é uma excelente opção de hotel pé na areia: um 5 estrelas que combina a beleza natural do Morro do Careca com uma infraestrutura impecável: são 84 apartamentos e 21 suítes – todas com varanda, vista para o mar e banheira de hidromassagem. O Vogal oferece ainda cinco piscinas, spa by L’Occitane, dois restaurantes de alta gastronomia e serviços focados no bem-estar. Ideal para quem busca relaxamento, exclusividade e conforto à beira-mar.