Turismo Integrado: Bonito (MS) capacita profissionais para encantar visitantes Conhecer para encantar. Essa é a premissa do projeto "Turismo Integrado: Todos Saem Encantados!" Cartão de Visita|Do R7 24/02/2025 - 18h06 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h06 )

Conhecer para encantar. Essa é a premissa do projeto “Turismo Integrado: Todos Saem Encantados!”, que busca fortalecer o turismo local por meio da capacitação de profissionais do setor. Idealizado pela agência Acqua Viagens, o projeto tem como objetivo oferecer uma experiência imersiva nos principais atrativos de Bonito, permitindo que garçons, recepcionistas e atendentes conheçam na prática o que a cidade tem a oferecer.

Primeira etapa: uma experiência no Recanto Ecológico Rio da Prata

A primeira atividade aconteceu na última terça-feira (18), quando 25 profissionais do setor participaram de uma visita guiada ao Recanto Ecológico Rio da Prata. Durante a experiência, os participantes puderam conhecer a fauna e flora locais, compreender a importância da sustentabilidade no turismo e vivenciar um almoço especial, com pratos típicos da culinária regional.

A ação contou com o patrocínio do Grupo Rio da Prata, agência Acqua Viagens e Transbonito, e a participação de diversas empresas convidadas, incluindo Hotel Sesc Bonito, Solar do Cerrado Hotel Pousada, Hotel Marruá, Pousada Aromas, Loja Sub’aquática, Restaurante Juanita, Restaurante Casa do João, Restaurante Pantanal Grill, Restaurante Bacuri, Brasa Bonito Steakhouse e Ponto Aroeira.

A iniciativa visa não apenas capacitar os profissionais, mas também aproximar a comunidade local das belezas naturais da região. O objetivo é integrar os diferentes setores do turismo – hotéis, restaurantes e atrações – para criar uma experiência completa e autêntica para os visitantes.

“Esses profissionais do turismo desempenham um papel essencial no acolhimento dos turistas. Quando eles conhecem os atrativos de perto, podem compartilhar informações mais detalhadas e confiáveis, tornando a experiência dos visitantes ainda mais enriquecedora”, explica a diretora da agência Acqua, Luciana Garcia.

O que esperar das próximas etapas

O projeto seguirá com novas visitas. Nos próximos 30 dias, mais 25 profissionais terão a oportunidade de conhecer a Estância Mimosa Ecoturismo, repetindo a experiência imersiva que inclui passeio guiado, almoço regional e troca de conhecimento sobre o destino.

Até o final de 2025, a expectativa é que cerca de 400 profissionais sejam beneficiados pelo programa, ampliando a rede de atendimento qualificado em Bonito.

Participação de empresas locais

Empresas interessadas podem contribuir de duas formas: apoiando a iniciativa através da divulgação do projeto ou garantindo que seus funcionários participem gratuitamente.

Para consultar a disponibilidade de vagas, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail rafaelpaiva@acquaviagens.com. br ou pelo telefone (67) 99125-5768.

Experiência e acolhimento

Mais do que um cartão-postal de águas cristalinas, Bonito é um destino que vive da experiência e do acolhimento. Ao promover a integração entre profissionais e os atrativos locais, o projeto “Turismo Integrado: Todos Saem Encantados!” não apenas melhora a qualidade do serviço prestado, mas fortalece o turismo sustentável na região.

Com novas etapas programadas para os próximos meses, essa iniciativa promete contribuir na maneira como os profissionais do turismo se relacionam com o destino e seus visitantes, criando conexões genuínas e experiências inesquecíveis.