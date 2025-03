Turismo mineiro é resiliente apesar de ritmo menos intenso Análise realizada pelo Núcleo de Estudos Econômicos da Fecomércio MG, com base nos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE...

Análise realizada pelo Núcleo de Estudos Econômicos da Fecomércio MG, com base nos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, mostra que houve uma retração de 4,2% na atividade turística em janeiro de 2025, em comparação com dezembro do ano anterior, conforme dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE. Essa variação foi menos intensa do que a registrada no Brasil, que apresentou uma queda de 6,4% no mesmo período. Em comparação com janeiro de 2024, Minas Gerais registrou uma retração de 1,9%, enquanto o Brasil apresentou um crescimento de 3,5%.

"Ainda que tenhamos observado uma retração em janeiro, o desempenho acumulado nos últimos 12 meses em Minas Gerais foi positivo, com um avanço de 3,6%. Isso indica que o setor turístico no estado continua resiliente, embora com um ritmo menos intenso que o nacional, que registrou um avanço de 3,8% no mesmo período", explica Fernanda Gonçalves, economista da Fecomércio MG.

"É importante considerar que as variações sazonais influenciam significativamente o desempenho turístico, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil. No entanto, o fato de Minas Gerais ter liderado o crescimento do setor turístico no país nos últimos anos sugere que o estado possui um potencial significativo para atrair visitantes, especialmente com a promoção de ecoturismo, cidades históricas e eventos culturais", acrescenta Fernanda.

Em termos de desempenho entre os estados, Minas Gerais ocupou a nona posição no acumulado dos últimos 12 meses, com metade das unidades da Federação apresentando avanços e a outra metade mostrando desaceleração ou neutralidade. "Esses dados reforçam a necessidade de continuar investindo em infraestrutura turística e promovendo o destino Minas Gerais no mercado nacional e internacional", conclui a economista.