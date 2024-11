Turma do Pagode disponibiliza o primeiro EP de Mixturadin 3 Turma do Pagode disponibilizou nas principais plataformas de streaming o EP 1 do audiovisual Mixturadin 3 Cartão de Visita|Do R7 05/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 05/11/2024 - 15h29 ) twitter

Confira: https://smb.lnk.to/ Mixturadin3Vol1

Assista “Vergonha no Pagode”: https://youtu.be/NMeCF_xqr0g? si=wsDs83UUF8aNuuiw

Após o lançamento de “Duvido”, single com as participações de Ferrugem e Mumuzinho, o Turma do Pagode disponibilizou nesta quinta-feira (31) nas principais plataformas de streaming o EP 1 do audiovisual Mixturadin 3, incluindo a inédita "Vergonha no Pagode".

Além de “Duvido”, que entrou no chart do Spotify, ultrapassando a marca de 3.7 milhões de streams na plataforma, além de 9.4 milhões de visualizações no canal do Youtube, o EP 1 apresenta mais uma faixa com as participações de Ferrugem e Mumuzinho: o medley “Fulminante / Pirata e Tesouro / O Céu Tava Lá”.

‌



“Para esse medley nós selecionamos uma canção do repertório do Mumuzinho, uma do Ferrugem e um clássico do Turma. E foi um privilégio dividir esse momento da nossa carreira com esses dois grandes artistas em ‘Duvido’ e nesse medley que ficou muito especial”, conta Thiagão.

Segundo Thiagão, “Vergonha no Pagode” é uma daquelas músicas que “tem tudo a ver com a Turma do Pagode”. Com muito suingue, a faixa conta a história de um término ainda não superado. E com uma boa dose de sofrência os versos “como é que faz pra esconder saudade / tá todo mundo olhando pra minha cara / e se tocar aquela que não pode / eu vou fazer vergonha no pagode / eu vou chorar lembrando de nós dois / eu vou beber até te esquecer / e se a bebida não pegar / eu vou beber de novo” prometem cair na boca do povo.

‌



“Essa foi a última música a entrar no trabalho, foi aos 45 do segundo tempo. E nós gostamos demais dela!”, relembra Thiagão.

O romantismo dá o tom na última faixa do EP, a também inédita “Foi Libertador”. Para Thiagão, “é uma música romântica maravilhosa e a expectativa é enorme, acreditamos que a galera vai curtir bastante esse primeiro EP”.

‌



E completa, “’Duvido, que é a nossa música de trabalho, está indo muito bem e estamos muito felizes com esse novo trabalho”.

Sobre o Turma do Pagode

Influenciados por grandes nomes do samba e do pagode dos anos 90, o Turma do Pagode é formado por Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Thiagão e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo).

O grupo iniciou sua trajetória no início dos anos 2000 tocando na noite paulistana e, em mais de 20 anos de carreira, produziu uma extensa discografia - 13 álbuns e 8 DVDs – e inúmeros hits, como "Lancinho", "Camisa 10", "Deixa em Off", "Sua Mãe Vai me Amar", "Cobertor de Orelha", entre outros.

Em 2020, o grupo chegou aos 20 anos de carreira como um dos principais nomes do samba e pagode, resultado de trabalho árduo e constante aprimoramento. E após rodar o país - e também Estados Unidos e Europa - com a turnê TDP 20 – Nossa História, lança um novo trabalho.

No audiovisual gravado ao vivo em agosto, em São Paulo, o grupo paulistano retoma um de seus mais bem sucedidos projetos: Mixturadin. Com um repertório que mescla grandes sucessos e canções inéditas, o clássico e o contemporâneo do samba e pagode, Mixturadin 3 conta com participações especiais de Thiaguinho, Ferrugem, Sorriso Maroto, Dilsinho, Belo, Rodriguinho, Mumuzinho, Kamisa 10 e Xande de Pilares.

Atualmente, o grupo soma 10 milhões de seguidores nas redes sociais, 6.9 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2.7 bilhões de visualizações no canal oficial no Youtube e mais de 5 bilhões de aúdio/vídeo streams nas plataformas musicais.

