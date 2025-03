Tutabar inaugura em Trancoso com bar e restaurante imersos na paisagem baiana Localizado na Praia da Itapororoca, estabelecimento une gastronomia e drinks em meio a natureza Cartão de Visita|Do R7 18/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h26 ) twitter

Localizado na Praia da Itapororoca, estabelecimento une gastronomia e drinks em meio a natureza

Trancoso conta com novo espaço de conexão com a natureza, gastronomia e experiências sensoriais, entre o mar e a mata, na exuberante Praia da Itapororoca. O Tutabar acrescenta à região uma nova experiência de hospitalidade e um cardápio perfeitamente integrado com a fauna e flora locais, em um espaço pensado para criar momentos de verdadeira imersão com o meio ambiente, a brisa do mar e a restinga.

A proposta é ter a gastronomia como eixo central de vivências sensoriais e culturais, integrando arquitetura e design inspirados em formas orgânicas, como ninhos inspirados nas formas do bioma local. Utilizando materiais renováveis e sustentáveis como o bambu - que proporcionou a formação de mão de obra local - e paisagismo regenerativo, o projeto conecta o ser humano à natureza e à cultura regional.

O bar foi desenhado com três ambientes que proporcionam experiências distintas: os ninhos, as tendas e as choupanas. Os Ninhos estão inseridos em meio à restinga e comportam até 5 pessoas, perfeitos para quem busca uma experiência mais intimista; as Tendas possuem confortáveis sofás ao ar livre, são mais próximas ao mar e permitem grupos de até seis pessoas e, por último, as Choupanas são cabanas que atendem até quatro pessoas a beira mar.

‌



A gastronomia destaca os sabores e saberes da região com ênfase nos pescados frescos, vegetais orgânicos, PANCS colhidas na propriedade que está inserida em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, e preparos na brasa de uma churrasqueira Josper, atendendo também à veganos e vegetarianos com abundância.

Para começar, uma farta Parrilla de peixes e frutos do mar do dia (R$ 380), grelhados, para compartilhar; há também a versão vegetariana com Legumes, frutas e vegetais (R$ 180), ambas acompanhadas por molhos, pão de fermentação natural e farofa. Para petiscar, o Camarão empanado na tapioca granulada com melaço de rapadura apimentada (R$ 139) é uma ode aos sabores da Bahia; assim como a Cumbuca de Mungunzá e frutos do mar (R$ 109). Das sobremesas, se destaca o Abacaxi na brasa, com creme de coco e mel de cacau (R$ 53), leve, com um toque de defumado e a doce acidez do mel do cacau.

‌



A coquetelaria arremata a experiência. Os coquetéis autorais são frescos e têm um toque de ousadia, como o Coentrinho (R$ 69), elaborado com cachaça, limão, maracujá, xarope de açúcar de cana, coentro e laranja; ou o Cacau Tutabel (R$ 69) com gin, suco de limão, nibs e mel de cacau.

A cada temporada a casa receberá eventos, jantares especiais com chefs convidados e sunsets com música ao vivo.

‌



O Tutabar faz parte do grupo OCanto, que na região tem também a Pousada Tutabel, imersa na Mata Atlântica, promovendo o turismo regenerativo e conexão entre o hóspede, o mar e a floresta. O grupo OCanto cria experiências de hospitalidade pelo Brasil valorizando o patrimônio natural, histórico e cultural do país.

Serviço:

Tutabar

Local: Praia de Itapororoca, Estrada Rio Verde, 3200 Trancoso - BA

Aberto todos os dias, das 11h às 17h, exceto quarta-feira.

Instagram: @tutabar.trancoso

Reservas: WhatsApp: 73 36682840

reservas@tutabar.com.br

tutabel.com.br/tutabar