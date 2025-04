Tutu DJs Fest terá como atrações Carol Ueno, Tamenpi, Donna, Tauí e Meu Caro Vinho no Teatro Arena Festival chega à sua segunda edição com DJs oriundos de cinco estados brasileiros (Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia... Cartão de Visita|Do R7 01/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h46 ) twitter

Festival chega à sua segunda edição com DJs oriundos de cinco estados brasileiros (Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Alagoas), trazendo discotecagem em formato aberto com diversidade de técnicas e estilos musicais

O Tutu DJs Fest, que acontece no dia 05 de abril, das 15 às 22 horas, no Teatro de Arena, em Ribeirão Preto, chega à sua segunda edição celebrando a diversidade musical, representada por cinco DJs oriundos de diferentes estados brasileiros (Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Alagoas), com trajetórias de destaque no universo da discotecagem nacional.

O festival, realizada pelo coletivo Tutu DJs, com mais de 20 anos de atuação em Ribeirão Preto, terá em sua programação os DJs Tamenpi (RJ); Donna (DF); Tauí (AL); Carol Ueno (SP); Meu Caro Vinho (BA), além Shareid e Kcond, residentes do coletivo Tutu DJs.

O evento contará com apresentações de DJs que prezam pela discotecagem em formato aberto, explorando diferentes técnicas e formatos de reprodução musical e variados gêneros musicais.

“Comemoramos no dia 09 de março o Dia Mundial do DJ e o nosso festival tem como palco um espaço cultural histórico da cidade, o Teatro de Arena, que é perfeito para homenagear o importante papel desses difusores de cultura que são os DJs e que congregam diferentes perfis de público em torno da música. Teremos como convidados cinco artistas com trajetórias reconhecidas pelo resgate, descoberta e difusão de variados estilos musicais, como rap, jazz, reggae, soul, funk, disco, música africana e latina e suas fusões, além de uma profunda pesquisa em música popular brasileira”, explica Rogério Shareid, integrante do Tutu Djs e idealizador do festival.

Ele destaca que o evento busca promover a diversidade musical por meio da discotecagem independente em formato livre, na qual são mesclados equipamentos, técnicas e fontes de reprodução variadas, assim como diversos estilos musicais. A segunda edição do Tutu DJs Fest ocupará novamente o Teatro de Arena, patrimônio cultural da cidade. Rogério Shareid ressalta que a primeira edição no espaço promoveu uma união perfeita entre público e DJs. “Além de importância histórica para a cultura local, o Arena tem infraestrutura com acústica, visibilidade e acomodações em perfeitas condições para receber o público”, afirma.

A curadoria musical do festival buscou contemplar diferentes vertentes de DJs que atuam nesse segmento “open format”, termo que significa formato aberto, cujo conceito ganhou destaque no cenário cultural nos últimos anos ao trazer uma dinâmica mista de apresentações sem vínculo a um único gênero musical. “O Tutu DJs Fest contará com representantes de cinco diferentes Estados do Brasil, cada DJ com sua pesquisa musical e trajetória muito particular no cenário da discotecagem nacional”, ressalta Shareid.

Atrações

DJ Tamenpi (RJ): Nas pistas desde 1999, o carioca Daniel Tamenpi é um dos DJs mais conceituados no cenário da música urbana no Brasil. Criado no hip-hop, DJ Tamenpi engloba em seu set diversos gêneros que passeiam também pelo jazz, soul, funky, reggae, música brasileira, latina e africana. Desde 2008 morando em São Paulo, Tamenpi foi residente de festas tradicionais da cidade como a Chocolate (Clash Club), Groovelicious (Lions Nightclub) e COLAB 011. Ainda tem no currículo turnês internacionais com passagens pela Europa, Estados Unidos, Australia e Nova Zelândia em grandes festivais do país como Coala, MECA, Tomorrowland, Universo Paralelo, MITA, Rock The Mountain, entre outros, dividindo line-up com nomes como De La Soul, Cypress Hill, Mos Def, Busta Rhymes, Kaytranada, Thundercat, Bonobo, DJ Shadow, Flying Lotus, Kamasi Washington, Seun Kuti, Dâm-Funk, DJ Jazzy Jeff, DJ Premier e também já acompanhou no palco nomes importantes no cenário brasileiro como Marcelo D2, Black Alien, BNegão e Karol Conka.

DJ Meu Caro Vinho (BA): Baiano de Salvador, é um dos mais respeitados disqueiros e pesquisadores dos tempos atuais. Ivisson Cardoso, ou mais conhecido como Meu Caro Vinho é também crítico musical, Youtuber e seletor dos mais qualificados. Na sua seleta, você ouve desde clássicos da música preta mundial dos anos 80 e 90, até boogies obscuros dos anos 70 e música para dançar baiana, que ao bom filho de Salvador naturalmente não poderiam escapar. Já foi capa da revista Starwax Magazine na França e também convidado pelo programa "Manos e Minas" da TV Cultura a apresentar a sua coleção de LP's no quadro "Discoteca Básica". Esteve presente na primeira temporada da série “Rota do Vinil”, exibida no canal Music Box Brasil. Já passou pela boate "Aloka", pelo projeto "Gosto Pessoal" no Bar Brahma, no programa "Diggin'", na EP TV Musical apresentando um set de axé music, "Baile do LP" em Londrina, "Oficina de Macacos" em Araçatuba, e pelas rádios web "BSD" em Jundiaí e "New Black SP" em Franco da Rocha, sempre privilegiando a boa música brasileira diretamente de sua coleção de discos.

DJ Tauí (AL): DJ alagoano radicado em São Paulo. Tem como bagagem o hip hop, música brasileira, jamaicana, funk & soul entre outros balanços. Começou sua carreira na cidade de Maceió no ano de 2014, e rapidamente começou a chamar a atenção por sua versatilidade em seus sets. No ano de 2016 se mudou pra São Paulo, onde se inseriu na cena noturna da cidade, atuando em suas principais casas. Já dividiu palco com artistas como, Gal Costa, Ivete Sangalo, Alceu Valença, Wesley Safadão, Elza Soares, Vanessa da Mata, Silva, Duda Beat, Baiana System, Marina Sena, Tom Zé, Johnny Hooker, entre outros, em diversos estados do Brasil. Técnica, pesquisa, scratchs e mashups, são algumas de suas marcas registradas. Energia, criatividade e alegria: é assim que Tauí carrega o seu legado e marca um pouquinho cada um que assiste ao seu show.

DJ Donna (DF): Com habilidade única de se conectar com o público e misturar diferentes gêneros musicais como Hip Hop, Ragga/Dancehall, Afro House, Kuduro, Miami Bass, Bass Music, Moombahtom, Zouk, Kizomba, Samba Rock, Funk Soul ao Jazz e Chorinho, DJ Donna conquistou muitos espaços ao longo de mais de duas décadas de carreira. Venceu o Prêmio Melhor DJ no Women’s Music Event (2018), a primeira premiação que celebra as trajetórias femininas na música brasileira. Abriu o show dos Racionais MCs em Brasília na Turnê Racionais 3 Décadas (2019). Foi Selecionada entre mais de 2.000 candidatos no mundo inteiro para o Red Bull Music Academy São Paulo (2002). E recebeu o Prêmio Hip Hop Funarte em 2014, entre outros destaques. Ao longo dos anos, DJ Donna se solidificou, apresentando-se em festivais e clubes noturnos, como Satélite 061, Favela Sounds, Latinidades, Top Cufa DF, Festival Bananada, Bienal do Livro de BSB, Festival de Cinema de BSB, SIM São Paulo, Aniversário de São Paulo, Mês do Hip Hop São Paulo, Reveillon da Avenida Paulista, Lollapalooza, entre outros.

DJ Carol Ueno (SP): Com uma seleção apurada, autêntica e fortíssima influência de gêneros musicais dos anos 70 e 80 como Boogie, Disco, Funk Soul e Hip Hop; Carol integra a nova geração de DJs que vem se destacando pela narrativa versátil e instigante de seus sets. Destaca-se também sua pesquisa em vinil de Mellow Jazz, AOR, Funk Soul, Disco, City Pop e Boogie japonês. Carol é residente da Festa Procissão, que celebra a cultura do vinil e da música brasileira; e já passou por casas e festas como Camarim (SP), Matiz (SP), Celeste Lavradio (RJ), Heavy House (SP), Domo (SP), Honey Voxx (PR), Elevado Conselheiro (SP), Cine Clube Cortina (SP), Hottel 418 (PR), Balsa (SP), Kingston Club (RJ), Caracol (SP), Sarau Bar (SP), Ephigênia (SP), Kao Caraíva (BA), Citylights (SP), Festa Primavera Te Amo, Festa Javali, Festa Salseiro de Floripa, Só Pedrada Musical, Festival Bares Pela Democracia, Brasilis Festival entre outros eventos e noites importantes da cena. Também abriu shows como o da Orquestra Ouro Preto e Diogo Nogueira no Parque Villa Lobos para mais de 30 mil pessoas e Carlinhos Brown na Avenida Paulista. Carol tocou na última edição do São Paulo Fashion Week e Festival Clube de Criação.

Sobre o Tutu DJs

O coletivo Tutu Djs surgiu em dezembro de 2002, em Ribeirão Preto, da reunião de um grupo de DJs, com intuito de trazer música diferenciada à cena cultural, prezando pela pesquisa e diversidade musical. O grupo itinerante se tornou referência por essa característica, atraindo um público interessado em novas experiências sonoras em casas de shows, eventos de rua e ocupações provisórias valorizando espaços públicos, patrimônios históricos e culturais, associados a dança, música, cinema, arte e entretenimento. Dentre os ritmos estão a música brasileira em todas suas vertentes, hip hop, original funk & soul, 80's, 90's, boggies, disco, pop, jazz e latinas. Além do Tutu DJs Fest, o coletivo realiza na cidade eventos como Tutu Baixada, Tutu Central e Bloco Tutu Djs.

SERVIÇO

Tutu DJs Fest

Data: dia 05 de abril (sábado)

Horário: das 15h às 22h

Local: Teatro de Arena de Ribeirão Preto - Praça Alto do São Bento, s/nº, Ribeirão Preto (SP).

Os ingressos estão disponíveis no site Duoticket (https://duoticket.com.br/ evento/4812/Tutu-DJs-FestI), 1˚ lote a R$ 30 + taxa (ingressos limitados).

Acompanhe as atualizações sobre o evento no Instagram: @tutudjs.