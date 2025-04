Twilight Aura estreia nova fase com o single “Yourself Again” A música é a primeira amostra do próximo álbum ‘Believe’ Cartão de Visita|Do R7 24/04/2025 - 19h40 (Atualizado em 24/04/2025 - 19h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A música é a primeira amostra do próximo álbum ‘Believe’

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute, aqui.

Assista ao clipe, aqui.

A banda de power metal Twilight Aura divulga hoje “Yourself Again”, primeiro single do novo disco ‘Believe’. A faixa se destaca por sua linha melódica marcante e letras otimistas, trazendo uma pegada de hard rock sem abrir mão das influências de bandas como Queensrÿche e Elegy.

‌



“Yourself Again” ainda acompanha um clipe dirigido por Daniel Mazza e filmado no estúdio RedStar, em São Paulo. O vídeo é uma emocionante história de superação e tem um significado muito forte para o grupo.

“Quando lançamos o nosso primeiro álbum, não sabíamos se continuaríamos a compor e gravar”, revela o guitarrista Andre Bastos . “Após alguns meses se passarem, sentimos essa vontade de gravar as músicas que ainda não tínhamos divulgado. ‘Yourself Again’ ficou pronta muito rapidamente e o resultado superou em muito o que esperávamos, e nos sentimos muito realizados”.

‌



O próximo disco do Twilight Aura, ‘Believe’, será disponibilizado em junho, e terá várias participações especiais que ainda serão anunciadas. O projeto foi co-produzido por Andre com Tito Falaschi, que também trabalhou em ‘For a Better World’ (2022). Tito ainda ficou responsável pela mixagem e masterização. As artes que acompanham o projeto foram assinadas por Juh Leidl.

Com forte influência da sonoridade dos anos 80 e 90, o Twilight Aura traz referências ao metal rápido do VIPER e metal progressivo do Dream Theater. “Tudo isso devidamente interpretado pela vocalista Daísa Munhoz, que coloca o seu estilo e acaba trazendo uma certa homogeneidade para o resultado final”, completa Andre. A banda foi formada em 1993 e após um longo hiato iniciado em 1997, retomou suas atividades em 2021, contando com a entrada da vocalista Daísa Munhoz (Soulspell, Vandroya) e em 2022 lançou seu álbum de estreia “For a Better World”.

“Yourself Again” é um lançamento Wikimetal Music (Brasil) e Psychomanteum Records (resto do mundo)