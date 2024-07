Txai Resort Itacaré apresenta Baby Moon

Alto contraste

Programa é ideal para casais que querem aproveitar um momento de relaxamento antes da chegada do bebê

A gravidez é um período de transformação na vida de um casal, uma jornada repleta de emoções, desde a descoberta até a chegada do bebê. Para celebrar esse momento especial, muitos casais buscam maneiras de se conectar um com o outro e com o novo membro da família que está à caminho.

Em vista disso, o Txai Resort Itacaré é o destino ideal. Localizado em Itacaré, na Bahia, o hotel possui certificado exclusivo do grupo de hotéis Relais & Châteaux e reúne o que há de melhor em hospitalidade, gastronomia, lazer e bem-estar no cenário hoteleiro no país.

O programa Baby Moon foi criado especialmente para o momento da gravidez e da espera do nascimento. Com 3 noites de duração, o casal é recebido com um Welcome Gift Baby - Txai & Trousseau. Ao longo da hospedagem, além de desfrutar de uma estrutura completa, em uma área de 92 hectares de Mata Atlântica e 3km de praia deserta, é possível aproveitar as seis piscinas, cardio fitness, sala de jogos, entre outras opções de lazer e descanso.

Na gastronomia, os hóspedes do programa Baby Moon participam de um jantar romântico no restaurante Orixás, com um menu degustação em cinco tempos, criado especialmente para a ocasião. Sob o comando do Chef Nena, o restaurante oferece um cardápio criado a partir de ingredientes regionais, somados às técnicas de culinária internacional.

Para uma experiência ainda mais completa, o Spa Shamash proporciona para a futura mamãe duas experiências: uma massagem especial para gestante, indicada para aliviar dores lombares, o cansaço nas pernas, além de um momento de conexão com o bebê, e um Ritual de Purificação, uma inspiração baiana, ideal para clarear a mente e aliviar tensões. Situado no topo da colina do Txai, o spa conta com visão privilegiada para o Oceano Atlântico, além de oferecer outras sugestões terapêuticas.

Serviço:

Com 3 noites de permanência, o programa Baby Moon está disponível a partir de R$10.830, em acomodação em Apartamento Superior. Entre os benefícios estão café da manhã, upgrade mediante disponibilidade, Welcome Gift Baby, transfer privativo de ida e volta do Aeroporto de Ilhéus, experiência no Spa Shamash e jantar romântico com menu degustação em cinco tempos para o casal.

Para mais informações e reservas, entre em contato por e-mail central.reservas@txairesorts. com ou telefone (11)3040-5010.

Como chegar:

Txai Resort Itacaré

Rodovia Ilhéus – Itacaré/Bahia BA 001 – km 48

Três companhias aéreas nacionais realizam voos diretos das principais capitais brasileiras para Ilhéus: Latam, Gol e Azul.