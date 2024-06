Um dos principais destinos de inverno do país, Paraná espera grande número de turistas Roteiros de charme, águas termais, vinhos e gastronomia atraem visitantes para o estado na estação mais fria do ano

Roteiros de charme, águas termais, vinhos, gastronomia e as belezas da capital mais fria do Brasil. O Paraná é um dos principais destinos de inverno do país, e já se prepara para receber visitantes de todos os estados na estação mais fria do ano que começa nesta quinta-feira, 20 de junho, às 17h51.

Para ajudar na construção dos roteiros, o Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do turismo no estado, selecionou indicações do que fazer, onde comer, locais para se hospedar e destinos para visitar. São eventos e festas típicas compiladas em um único espaço pelo Governo do Paraná.

A começar por Curitiba, capital brasileira com as menores médias de temperatura, que atrai milhares de turistas nesta época todos os anos – não apenas por seus parques brancos de geada pelas manhãs, mas por sua rica varidade cultural e gastronômica e eventos de inverno, além das possibilidades de passeios rápidos por outros destinos próximos. Neste inverno, poder público, trade turístico e comércio da cidade se uniram para aumentar o fluxo de visitantes. Com o mote “A capital mais fria, aquecida para te receber!”, a campanha reúne no em um único site experiências turísticas, meios de hospedagem e o calendário de eventos realizados até setembro.

Para quem visita Curitiba com um pouco mais de tempo, além de todos os atrativos que a capital oferece existem dezenas de possibilidades de passeios no entorno da cidade, os quais os visitantes podem fazer em apenas um dia.

Desde passeios pela Serra do Mar até uma vinícola dentro de um antigo túnel de trem, a região conta com boas opções no segmento do enoturismo. São vinícolas, parreirais e adegas, experiências combinadas com a história, cultura e sabores locais. As opções são muitas: em Araucária, Piraquara, Campo Largo e São José dos Pinhais.

Outras atrações nas proximidades são os Campos de Camomila em Mandirituba, a Memória Italiana em Colombo, o Dia de Roça em São José dos Pinhais, a Culinária de Inverno em Balsa Nova, a Origem dos Tropeiros na Lapa.

ROTEIRO DE PURO CHARME - distrito da cidade de Balsa Nova, a apenas 45 km de Curitiba, localizado em uma área rural com grande presença de vegetação nativa e rica em biodiversidade, São Luiz do Purunã atrai visitantes de todo o canto por suas belas paisagens naturais, cachoeiras, rios e matas e possibilidade de atividades como cavalgadas, arqueria, caminhadas, rapel e cicloturismo.

Por ficar em uma região de serra, São Luiz do Purunã tem um clima bastante frio, o que atrai muitos visitantes em especial no outono-inverno. Com diferentes opções de pousadas e chalés, a localidade se consolida como um dos destinos mais charmosos do Brasil nesta época.

GASTRONOMIA NO LITORAL – O inverno tem um significado especial para as populações caiçaras do litoral do Paraná: é nesta época que surgem nas águas oceânicas da costa paranaense os cardumes de tainha, em grande abundância – por isso, a captura artesanal da espécie é autorizada neste período. A pesca da tainha é um verdadeiro ritual. Tamanha a importância para o sustento das comunidades locais, que os pescadores e suas famílias passam a viver em acampamentos na beira-mar, onde ficam morando durante todos os meses da temporada.

Para localizar os cardumes, os chamados vigias ficam permanentemente de olho na coloração da água desde que o sol nasce e, assim que percebem uma mancha preta, alertam aos demais pescadores, que imediatamente partem ao mar. Como seus ancestrais, utilizam uma chamada artesanal de pesca chamada “lanço”, onde são utilizadas canoas sem motor, à base de remo. Enquanto isso, as mulheres cuidam da limpeza e da defumação dos peixes, além da venda dos peixes.

A abundância da espécie resultou em diversas festas gastronômicas nos municípios do litoral – todos próximos a Curitiba. Paranaguá, Guaratuba e a Ilha do Mel promovem as tradicionais Festas da tainha, enquanto Pontal do Paraná realiza o Festival da Gastronomia Caiçara, que mobiliza os restaurantes a prepararem pratos à base de cambira – a tainha defumada, prato típico do município.

ÁGUAS TERMAIS – Já pelo interior do estado, as termas, estâncias e resorts preparados para o turismo no inverno, com água quente, culinária e passeios típicos, são grandes atrativos paranaenses.

E na costa Oeste, Foz do Iguaçu, um dos principais destinos internacionais do Brasil, que também costuma receber um grande volume de turistas nas férias do meio do ano.

O secretário do Turismo do Paraná, Marcio Nunes, destaca que o Estado tem todo o charme e potencial para se confirmar como um dos principais destinos de inverno para turistas do Brasil e de outros países. “Temos cenários espetaculares, produção própria de vinhos e chocolates – que são muito consumidos e procurados nos destinos turísticos com características de inverno –, temos hospedagens rurais aconchegantes, resorts de luxo e muita comida típica”, disse. “Estamos reforçando o posicionamento do estado como destino de inverno para atrair ainda mais visitantes já a partir deste ano”, finalizou.

