Um fim de semana no Caribe: itinerário para curtir o melhor de Anguilla Miami é uma porta de entrada para o Caribe, oferecendo muitas opções para quem procura uma escapada tropical



Miami é uma porta de entrada para o Caribe, oferecendo muitas opções para quem procura uma escapada tropical. Se você está na cidade ou planejando uma viagem para lá, por que não considerar uma passagem rápida pela ilha caribenha de Anguilla?

Para chegar lá você pode pegar um voo da American Airlines, companhia aérea que opera voos diretos para Anguilla a partir de Miami. A companhia oferece duas opções diárias, com partidas às 10h15 e às 12h10. Os voos têm duração média de três horas, proporcionando uma viagem rápida para a ilha paradisíaca, com vistas lindas das águas azuis do Caribe.

Para aqueles com tempo limitado, preparamos um itinerário de fim de semana para explorar o melhor de Anguilla:

Primeiro Dia

No primeiro dia, sugerimos chegar na sexta-feira a tempo para o almoço, para aproveitar as diversas opções gastronômicas da ilha. O Johnno’s Restaurant & Bar Prickly Pear oferece uma experiência única, com um bar completo e um cardápio diversificado.

Após o almoço, mergulhe na rica cultura e história e faça uma caminhada guiada com o Anguilla National Trust que oferece uma visão profunda da herança cultural da ilha, enquanto trilhas pelas ruínas de plantações de açúcar revelam os vestígios do passado colonial de Anguilla. Não deixe de visitar as misteriosas cavernas e o histórico Big Spring, que oferecem uma visão desde os tempos pré-colombianos da ilha.

Vá jantar em um dos restaurantes locais como o Stone, um restaurante que proporciona uma fusão das cozinhas oriental e caribenha, dando um toque único ao local. A área de jantar é climatizada, se tornando um ambiente perfeito para passar uma noite luxuosa com vinhos e frutos do mar.

Se não estiver muito cansado, após o jantar desfrute da vida noturna em Sandy Ground, com bebidas e música para animar a sua noite.

Segundo Dia

No segundo dia, comece com um café da manhã reforçado no 20 Knots, onde um buffet oferece uma variedade de pratos caribenhos e mediterrâneos. Em seguida, embarque em um passeio de barco com fundo de vidro para explorar a vida marinha da região ou opte pelo snorkeling para descobrir os recifes de coral e peixes coloridos do Caribe.

O Shoal Bay Beach Club é o local ideal para o almoço, oferecendo uma variedade de iguarias à beira-mar e várias delícias, incluindo Daiquiris e frutas frescas.

À tarde, faça uma caminhada até o penhasco de Little Bay para curtir a vista panorâmica e relaxe na praia enquanto aprecia o belo pôr do sol em Anguilla. Depois, vá jantar no Bohio Bar & Lounge, um ambiente animado com sushi bar e música ao vivo.

Terceiro Dia

No seu último dia na ilha, comece com um café da manhã à beira-mar antes de explorar as lojas de artesanato local em uma caminhada matinal pela costa. Para o almoço de despedida, o Mango’s Seaside Grill oferece pratos saudáveis e saborosos, acompanhados por uma excelente seleção de vinhos e sobremesas irresistíveis.

Com uma estadia de fim de semana em Anguilla, você terá a oportunidade de explorar as maravilhas naturais e culturais desta ilha caribenha, deixando você com memórias inesquecíveis da sua viagem tropical.

Para informações sobre Anguilla, visite o site oficial do Posto de Turismo de Anguilla: www.IvisitAnguilla.com; siga-nos no Instagram:@VisiteAnguilla. Hashtag: #MyAnguilla.

Sobre Anguilla

Aninhada no nordeste do Caribe, Anguilla é uma beleza tímida, com um sorriso caloroso. Formada por coral e calcário, coberta de verde, a ilha é brindada com 33 praias de areias brancas e água azul turquesa, consideradas as mais bonitas do mundo pelos viajantes mais experientes e pelas principais revistas de viagens. Uma cena culinária fantástica, uma grande variedade de acomodações de qualidade com preços variados, uma série de atrações e um calendário rico em festivais fazem de Anguilla um destino atraente e fascinante. Anguilla fica fora dos roteiros mais populares do Caribe, por isso, manteve um caráter e apelo encantadores. No entanto, pode ser facilmente acessada via Miami, Porto Rico ou St. Maarten. Romance? Elegância pé na areia? Chique descomplicado? Felicidade sem limites? Anguilla é Beyond Extraordinary (“mais que extraordinária”, em tradução livre). Acesse www.ivisitanguilla.com.

Sobre a Interamerican Network

Fundada em São Paulo em 1984 e com bases na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Flórida (EUA), a Interamerican Network é a agência de comunicação líder na América Latina dedicada a clientes da indústria do turismo .Especialista em marketing de destinos, aviação, hotéis & resorts e produtos turísticos em geral, a Interamerican oferece soluções estratégicas, criativas e integradas em Relações Públicas, Marketing e Digital alinhados com planejamento estratégico, inteligência de mercado e atuação local ou regional. A Interamerican faz parte de alianças globais, sendo o braço da MMGY Global na América do Sul, da APG Network e do Grupo GEA no Brasil.