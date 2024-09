Um paraíso asiático no Nobu Hotel Los Cabos Bem no ponto onde o Mar de Cortez e o Oceano Pacífico se encontram, começa o paraíso de Cabo San Lucas, com paisagens naturais que... Cartão de Visita|Do R7 04/09/2024 - 14h12 (Atualizado em 04/09/2024 - 14h12 ) ‌



Bem no ponto onde o Mar de Cortez e o Oceano Pacífico se encontram, começa o paraíso de Cabo San Lucas, com paisagens naturais que convidam a desfrutar o melhor do México

Cabo San Lucas é um lugar imperdível para quem ama a natureza e suas diferentes expressões: animais, montanhas, deserto, praias de águas perfeitamente azuis e brilhantes.

O Nobu Hotel Los Cabos é um pedacinho da Ásia às margens do Oceano Pacífico, na Baja California Sur. Cada espaço tem uma aura que o torna único numa mistura entre o minimalismo japonês contemporâneo e o luxo de um hotel de cinco estrelas rodeado por águas cor de safira.

Descanso de luxo

‌



Na hora de escolher onde descansar, a primeira definição é se vai alugar um quarto ou uma suíte. A diferença está nas dimensões e, a começar pela Suíte Zen, todas incluem serviço de mordomo. Outro ponto a ter em conta é se prefere ter vista para o mar e piscina privada.

Animais de estimação felizes

‌



Os viajantes podem vir a este alojamento com os seus animais de estimação e partilhar com eles uma experiência de luxo que inclui todos eles. Neste complexo pet-friendly, os animais podem acompanhar os seus humanos nas esplanadas dos restaurantes e espaços abertos, embora tendo sempre cuidado com a higiene do espaço e com as políticas do Hotel.

Desperte seu corpo, mente e espírito

‌



O conceito de bem-estar do Nobu Hotel Los Cabos está relacionado com a ligação das tradições de inspiração asiática com o espírito, cativando os sentidos com elementos naturais. Para relaxar, você pode optar por tratamentos de spa nos 13 quartos disponíveis ou usufruir das áreas interiores de hidroterapia.

Nova Cozinha Japonesa

O Nobu Hotel Los Cabos é uma ótima oportunidade para provar a Nova Culinária Japonesa. Do que se trata? É a fusão de comidas tradicionais japonesas com texturas, sabores e aromas de todo o mundo que busca despertar todos os sentidos em cada prato criado pelo chef Nobu Matsuhisa.

Atividades 5 estrelas

Aventura, relaxamento e luxo também podem ser desfrutados nas atividades oferecidas pelo Hotel, como navegar em um catamarã particular ou em um iate de luxo para praticar snorkeling ou simplesmente desfrutar de um cruzeiro com jantar ou passeios ao pôr do sol com serviço de alimentação a bordo.

Cabo San Lucas, inesquecível

Cabo San Lucas possui uma mistura única de paisagens desérticas, praias e montanhas que rendem cartões postais inesquecíveis. Acompanhá-los com o luxo e conforto de um hotel preparado para garantir que as experiências fiquem guardadas para sempre é imperdível.

Sobre Nobu Hotel Los Cabos