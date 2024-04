USP Filarmônica apresenta As Quatro Estações de Vivaldi no Theatro Pedro II Concerto abre a temporada 2024, no dia 26 de março, terça-feira, às 20h, no Theatro Pedro II; a entrada é gratuita

A USP Filarmônica abre sua temporada pela série Concertos USP no dia 26 de março, terça-feira, às 20h, no Theatro Pedro II. A apresentação é gratuita e comemora a efeméride de 60 anos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP (FFCLRP-USP).

A noite contará com os solistas Karen Stephanie (soprano, egressa da FFCLRP-USP), Marcos Vinícius Miranda dos Santos (violino, professor da FFCLRP-USP), Pedro Diniz (cravo, artista convidado) e André Luís Giovanini Michelleti (violoncelo, professor da FFCLRP-USP), sob regência do maestro Rubens Russomanno Ricciardi.

No repertório, duas obras de Antônio Vivaldi: Domine Deus (ária do Glória) e a íntegra da célebre As Quatro Estações. O programa conta ainda com a famosa ária Bist du bei mir, de Gottfried Heinrich Stölzel, com arranjo de Johann Sebastian Bach.

Como sempre nos concertos da USP Filarmônica, a orquestra de estudantes de graduação da USP recebe o público com entrada gratuita – os ingressos são distribuídos 1h antes do concerto, na bilheteria. O Theatro Pedro II está localizado no Quarteirão Paulista de Ribeirão Preto, na Rua Álvares Cabral, nº 370.

A USP Filarmônica se apresenta também com o mesmo programa na quarta-feira, dia 27 de março, às 20h, no Teatro Municipal de São Carlos, Rua Sete de Setembro, 1735, no Centro de São Carlos, por ocasião da efeméride dos 30 anos do Instituto de Física de São Carlos da USP (IFSC-USP). Por conta da lotação do teatro, os ingressos são distribuídos 1h antes do concerto, na bilheteria.

A série mensal de Concertos USP é uma realização do Departamento de Música da FFCLRP-USP, em conjunto com o Grupo Coordenador de Cultura e Extensão Universitária da USP de São Carlos e do IFSC-USP, bem como ainda em parceria com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, por meio da Fundação Dom Pedro II e com a Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio do Teatro Municipal daquela cidade.

USP Filarmônica – Theatro Pedro II

Data: 26/03 (terça-feira)

Horário: 20h

Local: Theatro Pedro II – Rua Álvares Cabral, nº 370

Entrada gratuita – os convites serão distribuídos às 19h, no Teatro Pedro II, no mesmo dia do concerto.

USP Filarmônica – Teatro Municipal de São Carlos

Data: 27/03 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal – Rua Sete de Setembro, 1735

Informações: (16) 3371-4339 / tmsc.pauta@gmail.com

Entrada gratuita – os convites serão distribuídos às 19h, no Teatro Municipal, no mesmo dia do concerto.

Programa sem intervalo

1) Antonio Vivaldi

Domine Deus - ária

2) Gottfried Heinrich Stölzel

Bist du bei mir - ária

3) Antonio Vivaldi

As Quatro Estações

- Primavera

- Verão

- Outono

- Inverno