Valter Fernandes lança clipe "O Beijo"

O clipe foi produzido com direção artística e roteiro de Alexandre Arez e Deisy Araujo

Depois da grande aceitação nas rádios e plataformas digitais da música O BEIJO, um sambinha romântico, gostoso de ouvir e de dançar, de autoria de Jefferson Andrade e Marcelinho Freitas (Sem Compromisso), e com o intuito de entregar ao seu seleto público um trabalho de qualidade, o cantor VALTER FERNANDES decidiu presentear esse público fiel com um trabalho visual, ao mesmo tempo em que homenageia sua esposa, um clipe que complemente e valorize o sucesso desse hit.

O clipe, produzido com direção artística e roteiro de Alexandre Arez e Deisy Araujo, e produção musical de Raí Brasil e Renan Viana , demonstra a beleza, a sensualidade e o romantismo que essa música contém, numa interpretação do próprio VALTER FERNANDES e de sua esposa Márcia Aguiar.

O clipe convida a uma reflexão, para aqueles que apreciam um clima de romance e de valorização do amor, e foi lançado no Youtube no último dia 12 de junho, não por acaso no dia dos namorados, e já conta com milhares de visualizações.

Perguntado sobre como se sente com a realização desse trabalho, VALTER FERNANDES respondeu: “Sinto-me realizado e muito feliz, por saber que tudo que tenho feito foi por amor ao meu público e por saber que tenho sido correspondido, pois vivo para a música e pela música”.