Vanessa da Mata anuncia sua nova turnê: "Todas Elas" A cantora vai apresentar seu novo show em diversas cidades pelo país neste ano; a estreia será em 25 de maio no Rio de Janeiro, no... Cartão de Visita|Do R7 15/04/2025 - 11h05 (Atualizado em 15/04/2025 - 11h05 )

A cantora vai apresentar seu novo show em diversas cidades pelo país neste ano; a estreia será em 25 de maio no Rio de Janeiro, no Qualistage

“Todas Elas” é o nome da nova turnê da cantora Vanessa da Mata. O novo show da artista vai trazer novas músicas e clássicos da carreira da musicista. Com direção de Jorge Farjalla, a primeira apresentação da tour será realizada em 24 de maio, sábado, no Qualistage, no Rio de Janeiro. Vanessa também vai se apresentar com o novo show em Aracaju (06/06), Salvador (08/06) e São Paulo (19/07). Nos próximos dias novas datas da “Todas Elas” serão anunciadas.

A cantora e compositora carrega a inquietude e a exuberância dentro de si, traços de uma artista de múltiplos talentos, lapidados desde muito jovem. Com mais de 20 anos de carreira, a mato-grossense de Alto Garças é dona de uma personalidade forte e cativante. Ela não se furta a expor questões sensíveis que habitam o seu universo. Vanessa trata com franqueza e afetividade os temas que movimentam sua vida e obra: o pós-feminismo, a maternidade – ela é mãe de três filhos –, paixões e desencontros amorosos, a negritude e a luta por uma sociedade menos desigual.

Em 2024, Vanessa comemorou 20 anos de carreira rodando o país e o exterior com a turnê do seu álbum mais recente, “Vem Doce”, com direção de Jorge Farjalla. Sucesso de público e crítica, o disco foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor álbum de música popular brasileira.