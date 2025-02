Vanessa da Mata anuncia turnê internacional em 11 cidades Artista leva para Europa o show do álbum “Vem Doce”, indicado ao Grammy Latino; além dos grandes sucessos da carreira, nos meses de... Cartão de Visita|Do R7 24/02/2025 - 18h06 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Artista leva para Europa o show do álbum “Vem Doce”, indicado ao Grammy Latino; além dos grandes sucessos da carreira, nos meses de abril e maio

Vanessa da Mata desembarca na Europa no mês de abril para uma turnê internacional de “Vem Doce”, álbum sucesso de público e crítica, indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Vanessa vai se apresentar em 11 cidades europeias até maio, incluindo Oslo, Genebra, Paris, Madrid, Barcelona, Dublin, entre outras.

Dando início a maratona de shows, em 23 de abril, a artista se apresenta em Luxemburgo. No dia seguinte, 24, ela canta pela primeira vez em Oslo, na Noruega. Outro destaque da agenda é Dublin, onde após 13 anos a cantora retorna à cidade para uma apresentação. Vanessa também vai levar o show para Estocolmo, Londres, Lisboa e Porto. A turnê encerra em 04 de maio no Coliseu Porto, em Portugal.

Dividido em três atos, o show “Vem Doce” tem direção assinada por Jorge Farjalla e apresenta a artista revisitando sua trajetória pessoal e musical. Vanessa une as novas canções aos títulos clássicos de sua carreira, agora reimaginados para o contexto criativo do projeto. Cada um dos atos conta com um cenário diferente, inspirados por grandes nomes do modernismo brasileiro, como Oswald de Andrade, Lina Bo Bardi, Hélio Eichbauer, entre tantos outros.

‌



“Vem Doce” oferece a potente voz da artista ao lado de sua talentosa banda em um espetáculo que une elementos de grandes gêneros da música e da cultura brasileira. O álbum possui 13 faixas e contempla diferentes gêneros e parcerias, como João Gomes, com quem Vanessa da Mata canta "Comentário A Respeito de John", regravação de Belchior, além de Marcelo Camelo, L7NNON e Ana Carolina. Multi-talentosa, Vanessa atua como compositora, arranjadora, produtora e intérprete.

Turnê europeia “Vem Doce” 2025

‌



23/04 - Luxemburgo

24/04 - Oslo

‌



25/04 - Estocolmo

26/04 - Genebra

27/04 - Paris

28/04 - Barcelona

29/04 - Madrid

30/04 - Londres

02/05 - Dublin

03/05 - Coliseu Lisboa

04/05 - Coliseu Porto