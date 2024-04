Vanessa da Mata narra o reencontro de pessoas separadas em novo single, “Rindo Com Você” A cantora, voz clássica da MPB, volta após “Vem Doce”, com single sobre a universalidade da saudade, já disponível nas plataformas...

A cantora, voz clássica da MPB, volta após “Vem Doce”, com single sobre a universalidade da saudade, já disponível nas plataformas digitais via ONErpm

Foto: ONErpm/Divulgação

Uma das vozes mais clássicas da MPB, Vanessa da Mata sempre especializou-se em canalizar sentimentos universais em suas canções – e seu novo single não é diferente, conectando-se à saudade, a artista lança “Rindo Com Você”, nesta sexta-feira (23). Narrando o reencontro pós-separação, Vanessa inspira-se na “ausência que passa a se tornar presença”.

Mesmo que intraduzível para outras línguas, a saudade é uma emoção já sentida por todos, e é o fim desse período de saudade que Vanessa da Mata canta sobre em “Rindo Com Você”. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, baseia-se em uma instrumentação orgânica, com uma percussão rítmica ao fundo da faixa inteira.

“Todo mundo que sente saudade de alguém entende que a ausência passa a se tornar presença. O desejo de reencontrar quem amamos é algo muito forte e em ‘Rindo Com Você’ quis mostrar como até mesmo a aparição em um sonho pode ser suficiente para despertar um sentimento bom”, conta Vanessa da Mata sobre o que inspirou a nova canção.

“Dentro, em meu coração / Já curaram as feridas”, promete a artista no refrão da faixa, mas, ao longo da composição, de autoria própria, ela mostra a extensão de sua saudade daquela pessoa que está reencontrando, perguntando-se sobre como está essa pessoa e desejando o melhor para ela, “Espero que esteja feliz / E só as coisas boas fiquem”.

Com sensibilidades do pop tradicional, Vanessa da Mata entrega um refrão chiclete e embala o ouvinte com sua voz alegre em “Rindo Com Você”. Nas letras, no entanto, não fica claro se o eu lírico realmente encontrou a pessoa de quem sente tanta saudade, cantando: “Outro dia eu acordei / De um sonho, coisa linda / Rindo com você”.

Este single é o primeiro lançamento de Vanessa após seu disco “Vem Doce”, lançado no ano passado. O projeto contou com participações de artistas como João Gomes e L7NNON, além de composições de Ana Carolina, Marcelo Camelo e Papatinho, e rendeu à artista mais uma indicação ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

“Rindo Com Você” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Foto: Divulgação

Sobre Vanessa da Mata: Em 10 de fevereiro de 1976, nasce Vanessa da Mata em Alto Garças, Mato Grosso. Mudou-se para Uberlândia em 1990, onde iniciou sua carreira musical em bares locais. Em 1993, transfere-se para São Paulo, integrando bandas como Shalla-Ball e Mafuá. Em 1997, inicia parceria com Chico César, resultando na composição de "A Força Que Nunca Seca".

A partir de 2002, lança seus álbuns solo, como "Vanessa da Mata" e "Essa Boneca Tem Manual", consolidando-se como uma das principais vozes da MPB. Em 2007, lançou o aclamado álbum "Sim", com destaque para a colaboração com Ben Harper em "Boa Sorte/Good Luck". Recebeu diversos prêmios, incluindo o Grammy Latino. Em 2019, lançou "Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina", um dos discos mais aclamados de sua carreira. Continuando sua trajetória de sucesso, lançou o álbum "Vem Doce" em 2023, recebendo indicação ao Grammy Latino.

Instagram: @vanessadamata