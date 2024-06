Vencedor de dois Grammys, KAYTRANADA lança novo álbum

Alto contraste

Projeto traz participações de Anderson .Paak, Channel Tres, Childish Gambino, Dawn Richard, Don Toliver, Pinkpantheress, Ravyn Lenae, Thundercat, Tinashe e mais

TIMELESS

https://kaytranada.lnk.to/ TIMELESS

O produtor vencedor de dois Grammys, KAYTRANADA, lança seu terceiro álbum de estúdio, "TIMELESS", via Sony Music. O álbum conta com contribuições de colaboradores antigos e novos de KAYTRANADA, com participações de Anderson .Paak, Childish Gambino, Dawn Richard, Don Toliver, PinkPantheress, Ravyn Lenae, Thundercat, Tinashe e mais. No início desta semana, KAYTRANADA compartilhou o single do álbum "Drip Sweat", uma reunião com o ícone moderno da dance music Channel Tres, que mostrou um novo lado de cada artista. Ele também fez uma prévia do álbum para os fãs em Londres, o que o levou a ser trending topic no X antes do lançamento iminente do álbum.

Prestes a disponibilizar "TIMELESS", KAYTRANADA falou com a Rolling Stone para uma capa digital sobre como a "produção visionária do produtor mudou sutilmente o som da cultura pop" e mais.

KAYTRANADA

TIMELESS

7 de junho de 2024

Sony Music

Pressure Spit It Out (feat. Rochelle Jordan) Call U Up (feat. Lou Phelps) Weird (feat. Durand Bernarr) Dance Dance Dance Dance Feel A Way (feat. Don Toliver) Still (feat. Charlotte Day Wilson) Video (feat. Ravyn Lenae) Seemingly Drip Sweat (feat. Channel Tres) Hold On (feat. Dawn Richard) Please Babe Stepped On More Than A Little Bit (feat. Tinashe) Do 2 Me (feat. Anderson .Paak & SiR) Witchy (feat. Childish Gambino) Lover/Friend (feat. Rochelle Jordan)

Bonus Tracks

Wasted Words (feat. Thundercat) Snap My Finger (feat. PinkPantheress) Stuntin (feat. Channel Tres) Out Of Luck (feat. Mariah The Scientist)

Conecte-se com KAYTRANADA:

