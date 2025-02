Verão em Monte Verde (MG): três lugares para aproveitar o clima de montanha com tarifas reduzidas O período, considerado baixa temporada no destino serrano, reserva paisagens deslumbrantes em meio a natureza e vários lugares fascinantes... Cartão de Visita|Do R7 29/01/2025 - 18h07 (Atualizado em 29/01/2025 - 18h07 ) twitter

O período, considerado baixa temporada no destino serrano, reserva paisagens deslumbrantes em meio a natureza e vários lugares fascinantes para se hospedar nos meses de verão

Monte Verde, no Sul de Minas Gerais, é uma ótima sugestão para viajar entre os meses de janeiro e março. Para quem prefere tranquilidade e clima ameno, longe do agito e calorão litorâneo a região é perfeita para curtir a temporada de verão quando a temperatura, em geral, não ultrapassa 25º. Ar puro, contato com a natureza, atmosfera romântica e atrativos no alto da Serra da Mantiqueira encantam os visitantes. Entre eles, trilhas que levam a mirantes incríveis, cachoeiras, passeios em 4X4, esportes de aventura e até parques temáticos para crianças, entre outros passeios.

Por ali, o período de verão é considerado baixa temporada - com tarifas de hospedagem mais baixas e acesso aos passeios e atrativos mais tranquilos, já que é menor o número de visitantes na cidade. Para facilitar sua viagem, selecionamos uma pousada e dois hotéis em Monte Verde que atendem diferentes perfis de viajantes, tanto para curtir os atrativos do destino quanto para aqueles que preferem o descanso absoluto.

Pousada Águia Dourada

‌



Lugar ideal para quem busca hospedagem mais econômica sem renunciar ao conforto, ela é perfeita para uma viagem de férias no modo econômico, tanto para casais quanto para quem viaja com a família ou amigos, ela oferece ótimo custo-benefício para aproveitar o verão na acolhedora vila.

Localizada bem pertinho do “Centrinho de Monte Verde”, ela oferece estrutura completa de lazer e para o descanso depois de aproveitar um dia intenso de atividades, experiências e passeios no destino serrano

‌



Charmosa e cercada por jardins bem cuidados, a Águia Dourada conta com suítes, chalés e apartamentos em diferentes categorias, com acomodações amplas, luxo despretensioso e serviço atento aos hóspedes.

Na temporada de verão, as diárias com café da manhã começam a partir de R$ 385,00 o casal, em suítes com inspiração romântica, hidromassagem, ar-condicionado e lareira integrada ao quarto.

‌



Para quem viaja com os filhos ou amigos, a sugestão são os apartamentos na categoria familiar. Com dois quartos, que garantem o conforto e a privacidade, eles acomodam até 05 pessoas e as diárias, com 30% de desconto, são a partir de R$ 577,50.

Outras categorias de acomodações, como os chalés, por exemplo, também oferecem ótimo custo-benefício e os valores podem ser consultados no site da Águia Dourada.

Kuriuwa Hotel

Monte Verde é reconhecida por ser um dos destinos mais românticos do Brasil. E, de fato, eles são a grande maioria dos visitantes nesse simpático vilarejo mineiro encravado na Serra da Mantiqueira.

Nesse cenário, para quem busca imersão romântica no alto da montanha a sugestão é o Kuriuwa Hotel, refúgio encantador a 1.750 metros de altitude, num dos pontos mais altos da região serrana.

Cercado por um bosque nativo preservado, o hotel está entre os queridinhos quando o assunto é hospedagem adulta em Monte Verde. Com apenas 17 magníficas moradas ” integradas à natureza nativa, onde prevalece o luxo, requinte, charme e privacidade, ele é um dos hotéis mais disputados na alta temporada.

Mas, na temporada de verão, é possível aproveitar esse lugar deslumbrante entre os meses de janeiro e fevereiro. Nesse período, pode-se conseguir uma “morada” com diárias a partir de R$ 868,00 com café da manhã.

Em quaisquer acomodações, o Kuriuwa oferece até 30% de desconto nas reservas feitas pelo site, mesmo nas categorias superiores, que abrigam varanda com piscina privativa e vista para as montanhas, entre outros requintados itens de luxo e conforto.

As diárias contemplam todos os espaços comuns na área de lazer, tais como a deslumbrante piscina , “hidro-spa”, trilhas, bosque de araucárias nativas, lounge e fitness center.

Mirante da Colyna Hotel & Spa

Para aproveitar alguns dias em família, amigos ou para casais, o Mirante da Colyna atende a expectativa de hospedagem para quem busca o lazer, descanso e boa gastronomia.

Depois de uma recente ampliação, o hotel boutique passou a contar com 42 unidades habitacionais. Além dos chalés distribuídos em meio à natureza e vista para as montanhas, ele agora tem um prédio inteiro só para abrigar lofts incríveis, estacionamento coberto, lazer e restaurante.

A piscina aquecida de borda infinita, com sauna e academia completa integradas, novas áreas de convivência com vista panorâmica, espaços de leitura e salão de jogos proporcionam momentos de diversão e bem-estar para adultos e crianças.

Nos meses de verão, o complexo hoteleiro também está com tarifas promocionais nas diferentes categorias de hospedagem. Com descontos que podem chagar a 35% nas reservas feitas pelo site, elas variam entre R$ 650,00, nas diárias para casais, a R$ 2.000,00, nos chalés, que podem acomodar até cinco pessoas.

Outra novidade do Mirante da Colyna é o Sierra 360º, restaurante giratório panorâmico que, além de atender aos hóspedes, é aberto ao público para almoço e jantar. O espaço gastronômico já virou atração turística e, por ali, também se pode curtir o happy hour contemplando um inesquecível pôr do sol, enquanto o restaurante gira 360 graus!

Serviço: Verão em Monte Verde – Tarifas de baixa temporada

Pousada Águia Dourada

Diárias flexíveis a partir de R$ R$ 385,00 o casal com café da manhã

Mais informações:www. pousadaaguiadourada.com.br

WhatsApp (35) 99906-7127 – Tel.: (35) 3438-1685

Instagram: @pousadaaguiadourada

Oferece estacionamento próprio e wi-fi gratuitos

Kuriuwa Hotel

Diárias promocionais flexíveis a partir de R$ 868 - casal com café da manhã

Mais informações: www.kuriuwahotel.com.br/ Tel.: (35)3438-1593 - WhatsApp: (35) 3438-1959

Instagram: @kuriuwahotel

Mirante da Colyna Hotel & Spa

Diárias promocionais com valores flexíveis entre R$ R$ 650,00 – casal com café da manhã e R$ 2.000,00, chalés até 04 ou 05 pessoas;

Mais informações: www.mirantedacolyna.com.br – Instagram:@ pousadaspamirantedacolyna

WhatsApp: 35)3438-2493 - Tel.: (35) 3438-2613

Sierra 360º Restaurante Giratório

Horários: Almoço das 12hs às 16hs – Happy Hour das 16h30 às 19hs e Jantar das 19hs às 22hs - sextas e sábados até as 23hs

Ingressos para o happy hour com pôr do sol: WhatsApp: (35) 3438-2493

Mais Informações: www.sierra360.com.br

Instagram: @sierra360gastronomia