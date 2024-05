Victor & Leo se apresentam na Farmasi Arena

Alto contraste

Show está marcado para o dia 29 de junho

Victor & Leo marcaram uma geração da música brasileira. Trouxeram poesia e uma sonoridade muito própria, em pouco tempo se tornaram ícones e conquistaram milhares de fãs. Depois de uma pausa de cinco anos, a dupla voltou aos palcos com o mesmo sentimento: entregar o melhor ao público. No dia 29 de junho, será a vez da Farmasi Arena receber a dupla. Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital.

Em 2018, Victor & Leo decidiram dar uma pausa na carreira, desde então, os fãs da música sertaneja aguardavam o retorno dos irmãos aos palcos. Criteriosos, entendem ser este o melhor momento para isso acontecer: estão preparando um mega espetáculo, no repertório os sucessos já consagrados pelo público e novas seis canções.

Desde a decisão de retomar a carreira, os irmãos têm sido incansáveis ao dividirem o tempo entre os ensaios, novos arranjos e composições. Victor & Leo também estão à frente da gestão desta nova turnê e de todas as decisões. Detalhistas querem imprimir em cada detalhe a essência da dupla.

O extenso repertório de sucesso mescla o sertanejo raiz e romântico com o folk. Ao todo, são 14 CDs, 5 DVDs, 2 Blu-rays e 2 DVDs documentários. A dupla celebrou 7 indicações ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, em que foram vencedores em 2013 com “Ao Vivo em Floripa”.

Victor e Leo – Nossa História Não Termina Aqui

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Data: 29 de junho de 2024

Abertura dos Portões: 20h

Início do Show: 22h

Ingressos no site Ticket360

Estacionamento no local: *vagas limitadas

Classificação Etária: 18 anos. Menores apenas acompanhados dos pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.