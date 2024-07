Vila Galé Collection Sunset Cumbuco será inaugurado em novembro no Ceará Com investimento de R$ 80 milhões, empreendimento será o primeiro da linha Collection no Brasil

Ricardo Lima

O primeiro resort da linha Collection da Vila Galé no Brasil já tem previsão para começar a operar: novembro deste ano. Com um investimento de R$ 80 milhões, o Vila Galé Collection Sunset Cumbuco (CE) está estrategicamente posicionado ao lado da deslumbrante Lagoa do Cauípe e em frente à praia do Cumbuco.

A linha Collection é a submarca do grupo que diferencia alguns hotéis das outras unidades. Pensados e desenvolvidos para serem um produto exclusivo com a chancela Vila Galé, são hotéis boutique com um conceito diferenciado não só pelo requinte e qualidade das instalações, mas também e, sobretudo, pelos serviços disponibilizados.

Assim como todos os empreendimentos da Vila Galé, esta unidade une turismo e cultura com uma homenagem às obras de grandes cantores e compositores nacionais e internacionais. Os quartos já finalizados possuem decoração inspirada em artistas como Elis Regina e Vinícius de Moraes.

"As obras estão avançadas e, por isso, vamos abrir o hotel antes da data prevista inicialmente. Os hóspedes poderão se hospedar no final de ano e ter uma experiência única. Este empreendimento se difere dos demais pelo seu conceito e também pela sua impecável localização, onde o céu ganha vida com as pipas de kitesurf, proporcionando um espetáculo de cores incomparável", explica o Diretor Adjunto de Operações Nordeste, Carlos Magno. As reservas já podem ser garantidas por meio do site da Vila Galé para hospedagens a partir do dia 1º de novembro.

O empreendimento contará com 116 apartamento de diversas tipologias e capacidades, incluindo quartos infantis NEP Kids com escorregador, o Satsanga Spa & Wellness com piscina interior, salas de massagens e centro de fitness, além do Clube Infantil com parque aquático, playground, brinquedoteca e entretenimento completo. Também terá um centro náutico para apoiar as atividades aquáticas.