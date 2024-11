Vila Galé detalha novos hotéis e resorts durante a Festuris em Gramado Novos empreendimentos fazem parte de um grande projeto de expansão no Brasil previsto para os próximos três anos Cartão de Visita|Do R7 07/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 07/11/2024 - 14h29 ) twitter

Novos empreendimentos fazem parte de um grande projeto de expansão no Brasil previsto para os próximos três anos

A rede Vila Galé marcará presença no Festival Internacional de Turismo (Festuris) de Gramado, que acontece de 7 a 10 de novembro, com um estande exclusivo onde revelará detalhes sobre seus novos hotéis em construção no Brasil. A expectativa é que a 36ª edição do evento atraia cerca de 12 mil profissionais do setor, todos em busca das mais recentes tendências do turismo nacional e internacional. O estande da Vila Galé está localizado na Rua B, nº 27.

Entre as novidades, o destaque é o Vila Galé Collection Sunset Cumbuco, que será inaugurado no final de novembro. Este será o primeiro de uma série de empreendimentos da linha Collection previstos para os próximos três anos, resultado de um projeto ambicioso liderado pelo fundador e presidente da rede, Jorge Rebelo de Almeida. O resort, que traz um conceito intimista, contará com 116 quartos, piscina externa, um completo SPA com piscina interna, salas de massagem, academia, quadras esportivas e um parque aquático infantil.

Em 2025, será a vez do Vila Galé Collection Ouro Preto, em Minas Gerais, e do Vila Galé Collection Amazônia, em Belém. Já em 2026, estão previstos a inauguração do Vila Galé Collection Coruripe e o Vila Galé Nep Kids, ambos em Alagoas, além de dois novos hotéis no charmoso centro histórico de São Luís, no Maranhão.

Durante o evento, a Vila Galé também apresentará as novidades dos hotéis e resorts já existentes, que estão se preparando para a temporada de verão. Os visitantes ainda poderão conhecer mais sobre as opções de hospedagem em Portugal, Cuba e Espanha.

A gerente Adriana Borges e sua equipe Comercial estarão presentes para representar o grupo. “O Festuris Gramado é uma ferramenta essencial para divulgarmos nossas inovações e a qualidade que a rede Vila Galé oferece. Estamos em crescimento e desejamos fortalecer nosso relacionamento com parceiros, além de conquistar novas oportunidades de negócios”, afirma Adriana.

A presença do grupo no Festuris reforça a confiança no potencial do Brasil, destacando seu compromisso em proporcionar experiências únicas aos hóspedes, atrelando o turismo à cultura.