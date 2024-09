Vina Calmon aposta em forró eletrônico e lança single “Sinais” Em seu segundo single em carreira solo, Vina Calmon aposta em “Sinais”, um forró eletrônico exaltando o amor próprio Cartão de Visita|Do R7 02/09/2024 - 14h51 (Atualizado em 02/09/2024 - 14h51 ) ‌



Em seu segundo single em carreira solo, Vina Calmon aposta em “Sinais”, um forró eletrônico exaltando o amor próprio. A faixa aborda o término de um relacionamento onde uma das partes sente que a conexão entre os dois já não existe mais. A música já está disponível em todas as plataformas digitais e conta com um visualizer intimista.

"Sinais" fala sobre perceber os indicadores de um relacionamento fracassado, a dificuldade de aceitar o fim, e a necessidade de encontrar força interior para priorizar o amor próprio. A letra descreve como a pessoa percebe que o parceiro está mais interessado em outras coisas e em outras pessoas, em vez de se dedicar ao relacionamento.

A música reflete sobre seus próprios sentimentos, questionando se realmente amava o parceiro ou se estava apenas apegada à ideia de amá-lo. A canção também aborda a luta interna da pessoa para encontrar a coragem de se amar e seguir em frente, reconhecendo que muitas vezes pediu desculpas pelos erros do outro, apesar de não ser a culpada.

“Essa é uma música muito especial para mim porque fala sobre algo que muitas mulheres já viveram: o momento de reconhecer os sinais que a vida nos dá. Estou muito feliz e grata com esse lançamento, espero que todos consigam curtir esse forró e sentir a força que a música transmite para seguir em frente e se priorizar”, conta Vina.

‌



Isso é a VINA

Em agosto deste ano, a artista lançou o CD “Isso é a VINA - Falando de Forró pra Você”. O trabalho conta com um repertório atualizado com 21 faixas, que incluem releituras de hits e músicas autorais.

‌



Vina Canta

Ainda em agosto, a artista também lançou a segunda parte do “Vina Canta”, projeto musical no YouTube que aproxima a cantora do público através de músicas autorais e covers de outros artistas. Nesta edição, a cantora trouxe hits de Kelly Key, Gloria Groove, Zé Felipe e outros artistas.

‌



Vina Calmon

Nascida em Santa Maria da Boa Vista (PE), Vina Calmon aos dez anos de idade já iniciava sua jornada como cantora. Desde muito jovem saiu de casa para realizar seu único desejo: cantar e impactar positivamente pessoas com a música. Após essa fase, foi convidada a assumir os vocais da banda Cheiro de Amor, onde ficou por uma década até encerrar seu contrato em março de 2024. Dando início a sua carreira solo em junho de 2024, Vina lançou seu primeiro single intitulado “Beija Eu”. Atualmente, a artista faz parte do casting da Salvador Produções & Entretenimento, uma das maiores produtoras do país.