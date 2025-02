Violinista Simão Wolf lança releitura do clássico "Dancing Queen", do ABBA, e conecta gerações Videoclipe, gravado na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, Portugal, estreia nas plataformas digitais no dia 25 de janeiro Cartão de Visita|Do R7 20/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 20/01/2025 - 17h26 ) twitter

O violinista e maestro Simão Wolf lança o videoclipe de sua releitura de "Dancing Queen", sucesso atemporal do grupo ABBA, no próximo dia 25 de janeiro, nas plataformas digitais. Gravado em Lisboa, Portugal, o clipe une o cenário deslumbrante da Ponte 25 de Abril à essência inovadora da obra de Simão, que conecta gerações por meio da música.



Escolher uma faixa que atravessou décadas e ainda encanta crianças, jovens e adultos não foi por acaso. "Essa música representa alegria e atemporalidade, valores que procuro transmitir na minha arte. É fascinante poder dialogar com públicos tão diversos por meio de uma melodia que permanece viva", afirma Simão.



A releitura de "Dancing Queen" promete revitalizar a vibrante energia dos anos 1970, trazendo uma perspectiva moderna e emotiva, característica marcante no trabalho do músico. O lançamento reafirma o seu talento em reimaginar grandes clássicos por meio da sua habilidade com o violino.



Com mais de 20 anos de carreira e carisma contagiante, Simão Wolf tem se consolidado como um artista versátil da música instrumental brasileira. Inspirado por nomes como David Garrett e pela Camerata Florianópolis, destaca-se ao transformar o violino em uma ponte viva entre o clássico e o contemporâneo.



Sempre com o coração no Brasil, mas olhando para o mundo, Simão carrega na bagagem turnês nacionais e internacionais como músico e é incansável na busca por inovações técnicas e artísticas. Em 2017, identificou a nova tendência de espetáculos instrumentais com repertório eclético e popular na Europa e trouxe para o Brasil.



“Comecei a produzir videoclipes de hits musicais, substituindo a voz dos cantores pelo som do violino. Meu espetáculo mistura diferentes estilos musicais, incluindo clássico, jazz e folk, e demonstra a versatilidade do instrumento”, conta. Esse projeto pioneiro, que já encantou toda a região Sul do país, emociona agora todo o Brasil.



Serviço:

Violinista Simão Wolf lança releitura de "Dancing Queen" e conecta gerações por meio da música

Instagram: @simaowolf

Canal YouTube: https://youtube.com/channel/ UC99yrxN7rus08rCcMuUWl3w?si= syAp3UGe4xF6mkoS