Virazóm dá início à venda de ingressos para o show do Roupa Nova, que tem formato exclusivo em RP

Com direito a open bar, culinária japonesa e italiana, apresentação da turnê de 40 anos do grupo será no dia 14 de setembro, no Taiwan Centro de Eventos

Os ingressos para o aguardado show do Roupa Nova, que acontece no Taiwan Centro de Eventos em 14 de setembro (sábado), já estão disponíveis para compra. A apresentação faz parte da nova turnê de comemoração aos 40 anos do grupo, celebrando a jornada de sucessos que promete emocionar os fãs com um setlist recheado de clássicos.

Responsável pela organização, a Virazóm vai lançar um formato especial e inovador para a realização de apresentações musicais com estreia no show do Roupa Nova. A iniciativa visa proporcionar uma experiência única e de alto nível para o público, garantindo conforto e diversão.

A nova proposta tem como destaque o setor de mesas open bar e open food. O setor VIP oferecerá um open bar exclusivo disponível durante todo o show, desde a abertura dos portões. Além disso, haverá um open food de alta gastronomia, oferecido das 19h30 às 22h, com uma seleção variada de sushis de culinária italiana com três opções de risoto, uma massa e duas opções de pizza.

Tânia Mansur, da Virazóm, destaca a qualidade da estrutura preparada para o show. "O formato tem tudo para encantar o público do Roupa Nova. Equipamentos de som e luz de última geração, ar-condicionado, pista bem localizada e assentos confortáveis no setor de mesas, com vista perfeita do palco. Além disso, os fãs poderão escolher o ingresso com direito a usufruir de uma alta gastronomia e open bar durante toda a experiência", afirma.

Os ingressos estão divididos em quatro setores: Mesa Ouro, Mesa Prata, Mesa Bronze e Pista. Os preços variam entre R$ 140 e R$ 650 e podem ser adquiridos na bilheteria física na sede da Virazóm ou pelo site www.eventim.com.br.

Conforto, open bar e open food

O Taiwan Centro de Eventos oferece um espaço único que traz conforto e praticidade em toda a sua estrutura, desde o estacionamento próprio com self parking no valor de R$ 50, até o ambiente interno, ar-condicionado em todos os setores, além de acessibilidade completa para PCD’s, com área própria para assistir ao show.

O open food e open bar são oferecidos nos setores Mesa Ouro, Mesa Prata e Mesa Bronze. Na parte de bebidas, quem adquirir o ingresso desses setores poderá usufruir, durante toda a experiência, de: água, refrigerante, suco e cerveja. A carta de drinks de destilados estará disponível para compra separada. Os fãs que estiverem na pista vão ter um bar exclusivo que venderá bebidas durante todo o show.

Na parte gastronômica, quem comprar entradas para as mesas terá duas opções para saborear, a vontade, a culinária japonesa e também a culinária italiana assinada pelo buffet Pallato. O open food vai ficar disponível das 19h30 até às 22h

Roupa Nova em Ribeirão Preto

Com várias cidades no roteiro do projeto, em setembro será a vez dos ribeirãopretanos desfrutarem do show e verem de perto seus ídolos. Durante a apresentação, os integrantes do Roupa Nova levarão o público a uma viagem no tempo, relembrando sucessos como "Dona", "A Força do Amor", "Whisky a Go Go", "A Viagem", entre outros.

Um momento especial do show é a homenagem ao falecido cantor Paulinho. Fábio Nestares, que já fazia algumas participações e agora ocupa o posto oficialmente.

O grupo conquista fãs de diversas gerações, proporcionando momentos únicos e surpreendentes para casais, pais e filhos, avós e netos. A formação atual do Roupa Nova, conhecida pela maioria dos brasileiros, inclui Nando, Kiko, Serginho, Fábio Nestares, Ricardo Feghali e Cleberson Horsth.

Serviço:

Roupa Nova

Data: 14 de setembro, sábado

Horários: Abertura dos portões – 19h 30; Início do show – 22h

Local: Taiwan Centro de Eventos

Endereço: Av. Dr. Francisco Gugliano, 2710 - Royal Park - Ribeirão Preto-SP

Ingressos: www.eventim.com.br ou bilheteria física na sede da Virazóm