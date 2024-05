Vitor Casagrande lança álbum com show gratuito no CCSP dia 21/05 “Mestres do Bandolim” é homenagem à grandes nomes do choro brasileiro

O bandolinista Vitor Casagrande, renomado músico da cena instrumental paulista, lança seu primeiro álbum solo com um show especial no CCSP no dia 21/05, às 19h, com ingressos gratuitos. E ele faz desse lançamento não só um marco para sua trajetória, mas uma homenagem aos mestres que vieram antes de si. O projeto, intitulado "Mestres do Bandolim", é uma iniciativa que visa não apenas celebrar a genialidade desses grandes músicos em vida, mas também contribuir para o registro e divulgação de suas obras inéditas.

Ouça “Mestres do Bandolim”: https://tratore.ffm.to/ vitorcasagrande

Com obras de Izaías Bueno de Almeida, Déo Rian, Ronaldo do Bandolim e Pedro Amorim, o álbum apresenta um repertório diversificado, com 13 músicas que exploram os mais diversos ritmos do choro, como polca, samba, valsa, schottisch e maxixe, além do próprio choro. Cada mestre contribui com três obras, totalizando doze músicas, e para encerrar, Vitor traz um choro de sua autoria, “Gratidão”, como agradecimento pelo legado deixado por esses artistas.

Além do lançamento do álbum - que contará com uma série de videoclipes - e dos shows, o artista vai passar o seu conhecimento em oficinas para o público de todas as idades nas duas cidades em queque se apresentará, abordando instrumentos como violão, cavaco, pandeiro e, claro, o bandolim. Para os interessados, o bandolinista ainda disponibilizará material de estudo com partituras e playbacks.

Natural de Piracicaba, Vitor possui formação em cavaquinho pela Escola de Música de Piracicaba e em bandolim pelo Conservatório de Tatuí, além de licenciatura em Educação Musical pela UFSCar e mestrado pela UFRJ. Em sua carreira, Casagrande é reconhecido tanto por sua excelência artística quanto por seu compromisso educacional. Fundador do conjunto Água de Vintém, ele gravou quatro álbuns e participou de inúmeros eventos e festivais de choro no Brasil e no exterior.

Como professor de bandolim na Escola de Choro de São Paulo, ministrou workshops em diversos países e lançou materiais didáticos, incluindo um ebook sobre técnicas de palhetada. Seus projetos mais recentes incluem o álbum "Um daqui, um de lá", em parceria com o cavaquinista Lucas Arantes, e "Ludicamente", do Bandolim Trio.

Formando novas gerações ao mesmo tempo que celebra a história, o álbum "Mestres do Bandolim" quer garantir que o legado de grandes criadores continue vivo e inspirando novos artistas. O evento no CCSP acontece em um dos palcos mais tradicionais da capital paulista.

Serviço:

Show em São Paulo:

21/5, 19h, Centro Cultural São Paulo - CCSP, Sala Adoniran Barbosa.

Duração: 75 minutos.

Classificação etária: Livre.

Ingressos: Gratuito (retirar na bilheteria a partir das 18h).

Local com acessibilidade.

Siga Vitor Casagrande:

https://www.vitorcasagrande. com

https://www.instagram.com/_ vitorcasagrande

https://www.youtube.com/ vitorcasagrande