Vitor Limma grava DVD "Coleção de Pagodes" ao vivo em Porto Alegre Aberto ao público, o evento será realizado no próximo dia 24/10 e contará com participações especiais Cartão de Visita|Do R7 23/10/2024 - 18h09 (Atualizado em 23/10/2024 - 18h09 )

Na próxima quinta-feira (24), a partir das 19h, o cantor e compositor Vitor Limma irá gravar seu novo DVD, intitulado “Coleção de Pagodes”, em Porto Alegre/RS. O evento será realizado no Canto Bar e promete reunir grandes artistas para uma noite memorável.

O audiovisual, que mistura sucessos e canções inéditas, é um passo importante na trajetória de Vitor Limma, que vem se consolidando como uma das novas promessas do pagode nacional. O projeto terá participações especiais de Marcelinho Freitas, Thaís Macedo, Grupo Sem Abuso, Yan, Robinho, Grupo Sem Rezenha, Pyração, Monica Soares, Novo Extima e Gamadinho, garantindo uma noite repleta de música e energia.

Com uma carreira em ascensão, Vitor Limma também vem conquistando espaço nas redes sociais e nas plataformas de streaming. Suas músicas já ultrapassaram mais de 100 milhões de streams, mostrando a força de seu repertório e a conexão com seu público. No Instagram e TikTok, ele acumula mais de 180 mil seguidores, onde compartilha conteúdos do seu dia a dia e de sua carreira, sempre mantendo uma interação próxima com os fãs.

O DVD “Coleção de Pagodes” promete marcar essa fase de crescimento de Vitor, reforçando sua presença tanto no cenário musical quanto nas plataformas digitais.

Instagram: @vitorlimmaofc

YouTube: https://youtube.com/@vitorlimma

Spotify:https://open.spotify.com/artist/2EQphX0SGBPXvRWS7DUyu1?si=WMf7farVQ0SyjHP6Qhr9TA

TikTok: https://www.tiktok.com/@vitorlimmaofc?_t=8nOgWm0wo8U&_r=1

Deezer: https://deezer.page.link/UbuCATedqKFEeyxJ8

Serviço:

Vitor Limma - DVD “Coleção de Pagodes”

Data: 24/10

Horário: a partir das 19h

Local: Canto Bar (Porto Alegre/RS)

Endereço: Rua Álvaro Chaves, 350 - POA

Informações: @cantobar_

Ingressos: https://nextingresso.com.br/evento/dvd-vitor-limma-10-convidados-nacionais-no-canto-bar