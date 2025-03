Vitor Limma se apresenta em Porto Alegre Cantor divulga o lançamento do projeto “Coleção de Pagodes” Cartão de Visita|Do R7 14/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cantor divulga o lançamento do projeto “Coleção de Pagodes”

Vitor Limma, uma das grandes revelações da nova geração do pagode, apresenta a nova turnê em Porto Alegre no dia 21 de março, sexta-feira. O evento acontece no Garden Eventos (Av. Brasil, 1206 – Navegantes) a partir das 23h juntamente com show dos cariocas do Grupo Clareou, lançando o DVD Atemporal.

Natural de Porto Alegre, o cantor, compositor, cavaquinista e produtor musical Vitor Limma tem apenas 28 anos e muitas conquistas na sua carreira. Em 2024, foi indicado ao Prêmio Multishow, acumulou mais de 200 mil seguidores nas redes sociais e ultrapassou 200 milhões de reproduções nas plataformas digitais, consolidando seu nome como uma referência no pagode contemporâneo.

Trajetória

‌



Vitor começou a cantar profissionalmente em 2020, durante a pandemia. Desde então, foram lançados diversos álbuns e singles. Amor de Fim de Noite / Por Favor / Nem Aí é um dos seus cases de sucesso, que já ultrapassa 55 milhões de plays no Spotify e 15 milhões de visualizações no YouTube.

Em evidência constante nas redes sociais, especialmente no Instagram, seus reels alcançam mais de 5 milhões de contas por mês. Já nos Apps de música, acumulam mais de 200 milhões de reproduções. "VL" também foi convidado para participar de muitos DVDS/Labels importantes de artistas como Vitinho, Di Propósito, Marcelinho Freitas, Yan, Balaco Baco, Samba de Dom, Do Nada Clareou, Pôr do Suel, Envolvência, Sem Reznha, Churrasquinho do Menos é Mais e outros.

‌



Suas apresentações ao vivo têm chamado a atenção do público e dos contratantes pelo Brasil devido ao seu potente timbre agudo e o profissionalismo na entrega de show. Vitor conta com as estratégias da STRM e Cartel da Música nos seus lançamentos.

2025

‌



No início deste ano, lançou o projeto musical “Coleção de Pagodes”, uma celebração ao pagode brasileiro. Unindo tradição e inovação, o trabalho traz uma série de lançamentos que prometem conquistar as playlists e corações dos fãs em 2025. “Coleção de Pagodes” reúne alguns dos maiores nomes do pagode, como Gamadinho, Marcelinho Freitas, Nova Extima, Yan, Sem Abuso, Pyração, Thais Macedo, Mônica Soares, Robinho, VL e Sem Reznha, reforçando o compromisso de Vitor Limma em enaltecer o pagode nacional. O lançamento foi dividido em Eps, e os primeiros blocos já estão disponíveis nas plataformas digitais e no YouTube.

Acompanhe e não perca as novidades:

Instagram @vitorlimmaofc

YouTube: https://youtube.com/ @vitorlimma

Spotify: https://open.spotify.com/ VitorLimma

SERVIÇO

Vitor Limma em Porto Alegre – RS

21 de março, sexta-feira

Local: Garden Eventos (Av. Brasil, 1206 – Navegantes – POA/RS)

Horário: 23h

Ingressos: a partir de R$ 35,00

Online no NextIngresso

https://nextingresso.com.br/ evento/clareou-vitor-limma- com-samba-da-leste-na-garden- poa?p=gigliolagarden

Informações: 51 99457 7021