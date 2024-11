Vox Sambou ecoa a liberdade em seu novo single “Boirond Tonnerre”, feat com Manno Beats Lançamento, acompanhado de clipe, integra o próximo EP do rapper e ativista haitiano e presta homenagem a figura central para a Independência... Cartão de Visita|Do R7 31/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 31/10/2024 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lançamento, acompanhado de clipe, integra o próximo EP do rapper e ativista haitiano e presta homenagem a figura central para a Independência do Haiti

O rapper e ativista haitiano Vox Sambou canta e reflete sobre a luta pela liberdade e contra a tirania em seu novo single, “Boirond Tonnerre”, feat com Manno Beats, que chega às plataformas acompanhado de videoclipe. A canção mistura ritmos tradicionais haitianos, Funk e influências caribenhas para celebrar a vida de Jean-Baptiste Riché Boirond Tonnerre, figura-chave na Independência do Haiti.

- A música homenageia o legado de Jean-Baptiste Riché Boirond Tonnerre, conhecido por redigir o Ato de Independência de 1804, com sons vibrantes e culturalmente ricos – conta Vox Sambou.

Para assistir ao clipe, acesse https://www.youtube.com/watch? v=T1AHoJhufuI

‌



Revolução pela arte

O mais recente EP de Vox Sambou, “19 Novanm”, (“19 de Novembro”) é uma homenagem à Revolução Haitiana, misturando Afrobeat e Funk com letras poderosas e conscientes. Produzido por Manno Beats, indicado ao Grammy, o EP celebra a resiliência e a liberdade haitiana, destacando o impacto global da música haitiana e sua capacidade de transcender fronteiras e gêneros. O próximo trabalho chegará às plataformas no dia 19 de novembro.

‌



Depois de ganhar dois prêmios AFRIMA juntos, Vox Sambou e Manno Beats mais uma vez destacam o alcance global da música haitiana, transcendendo fronteiras e gêneros com um som atemporal e revolucionário.

- Esta jornada musical honra a bravura das mulheres e homens haitianos que lutaram pela liberdade e dignidade, marcando o 19 de novembro como um dia histórico de triunfo – exalta Vox.

‌



Do Haiti para o mundo

Vox Sambou vem de Limbé, Haiti. Cantando em várias línguas, incluindo haitiano, francês, inglês, espanhol e português, participou de eventos importantes, como o Tiny Desk NPR meets GlobalFEST, recebeu prêmios internacionais, como o Afrima Awards. Radicado no Canadá, é membro fundador do coletivo de hip-hop de Montreal, o Nomadic Massive, e tem feito turnês pelo Chile, Brasil, Senegal, Mali, Burkina Faso, Colômbia, Marrocos, Espanha, Estados Unidos (no Kennedy Center, em Washington, e no Grand Performances, em Los Angeles) e França (no Le Printemps de Bourges). A sua relação com o Brasil é de longa data, tendo colaborado, no palco ou em gravações, com nomes como Rael, Lazzo Matumbi, Liniker, Luciane Dom e Alma Djem.

A música de Vox é uma fusão de ritmos tradicionais haitianos e elementos afro-latinos, como afrobeat, música afro-brasileira, reggae e hip-hop. Artista consciente que não tem medo de denunciar as injustiças sociais, lançou os álbuns “Lakay” (2008), “Dyasporafriken” (2013), “The Brasil Session” (2016) e “We Must Unite” (2024). Com o single “Akouna” (2019), parceria com Afrotronix e Manno Beats, chegou a mais de 5 milhões de visualizações no Youtube e conquistou dois Afrima Awards.

Ficha técnica:

Filmmaker: Mackendy Jeune

Edição: Manno Beats

Voz: Vox Sambou

Coro: Manno Beats, Wood Terrib, Abojah, Mackendy Jeune

Percussão: Ronald Nazaire

Produção musical: Manno Beats

Arranjo: Vox Sambou & Manno Beats

Rede social: https://www.instagram.com/ voxsambou/