Voz e Tecladão: Humberto & Ronaldo apostam em música inédita para encerrar o projeto

“Transante” será lançada nas plataformas de áudio nesta quinta-feira, 5, e o vídeo divulgado no dia seguinte

Ouça aqui: https://onerpm.link/ vozetecladao?fbclid= PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZY96ZYkG91 BK8t26LzkPLZCqFD4Oa5jW0W9zXr1t FDAMBh3wXbxNLdjeI_aem_ iQnTcwTLud3AcaiMzNlJUw

É oficial: Humberto & Ronaldo chegam com “Voz e Tecladão” completo. Após disponibilizarem algumas partes do projeto, os cantores divulgaram, para esta quinta-feira, 5, o álbum inteiro. Para dar um toque ainda mais especial neste lançamento, a dupla mostra a inédita “Transante” ao público. A trilha chega nas plataformas de áudio às 21h e o clipe será lançado na sexta-feira, 6, no canal de Humberto & Ronaldo no YouTube às 10h.

A letra, escrita pelo próprio Humberto em parceria com Elcio Di Carvalho, Rafael Quadros e Felipe Sales, explora uma relação complexa, marcada por uma forte atração física e, ao mesmo tempo, um conflito emocional. Ela conta a história marcada por um jogo entre desejo e raiva, e a pessoa retratada está presa em um ciclo de "ir e voltar". Isso reflete a dificuldade de definir o que a relação realmente significa.

“É uma felicidade imensa lançar ‘Voz e Tecladão’ completo, porque esse projeto carrega tanto da nossa história e da conexão com o público. E, agora, com essa música inédita, é como se a gente estivesse dando um presente novo para cada fã que sempre esteve ao nosso lado. Mal posso esperar para todos ouvirem e sentirem essa energia junto comigo!", diz Humberto.

"Lançar esse projeto completo é a realização de um grande sonho. Cada música traz um pedaço da dupla, e poder incluir uma inédita nesse momento torna tudo ainda mais especial. É uma forma de retribuir todo o carinho dos fãs com algo novo, feito com o coração.", completa Ronaldo.

Com o intuito de transmitir a simplicidade da dupla, “Voz e Tecladão” foi gravado em uma casa de campo. Para o projeto, os amigos apostaram em um visual e uma sonoridade muito especial, trazendo uma mistura do arrocha, seresta e sertanejo. Com 16 faixas, dentre elas, 6 inéditas e 10 regravações - 4 do Humberto & Ronaldo e 6 de outros artistas - a gravação contou com a participação de dois artistas em ascensão no mercado musical, são eles: Artturzinho e Panda. Por trás de tudo isso, o duo teve um time de peso: a produção musical foi assinada por Márcio Chaves, Like Films ficou responsável pela direção de vídeo e a direção executiva por MJ Music.

Humberto & Ronaldo: Voz e Tecladão

Lançamento: 05 de dezembro de 2024

LETRA:

TRANSANTE

(Elcio di Carvalho / Rafael Quadros / Umberto Jr. / Felipe Sales)

Um vem cá assim do nada

Eu vou, mas vou com raiva

De você que não tem dó de mim

E de mim que não sei resistir

O corpo que treme, que molha, que arranha e xinga no ouvido

E eu volto pra casa brigando comigo

Me perguntando

A gente e o quê?

Nem ficante, nem amante

Nem depois e nem seu antes

Se tiver um nome pra isso

Deve ser transante

Chega a ser irritante