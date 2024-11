Vraell lança o single “waste” A canção foi lançada junto à uma performance acústica especial Cartão de Visita|Do R7 11/11/2024 - 17h30 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h30 ) twitter

A canção foi lançada junto à uma performance acústica especial

Vraell compartilha seu novo single impressionante, “waste”, mais uma peça cativante de composição que mistura gêneros, do virtuoso guitarrista, compositor e cantor londrino.

A faixa apresenta letras suaves e românticas que deslizam sobre uma rica cama de motivos delicados de guitarra, pads vocais atmosféricos e quentes, além de cordas flutuantes e leves.

“‘waste’ é uma canção sobre amizade à distância e sobre a dificuldade de mantê-la, estando preso aos próprios pensamentos até estarem juntos novamente, e parecer que nada mudou,” explica Vraell.

Vraell, pseudônimo de Alessio Scozzaro, cria sua música na tranquilidade do entardecer da primavera e do verão. Suas composições exploram a escuridão e a beleza do processo de cura, pintando um quadro íntimo com sua habilidade precisa na guitarra como destaque, realçando sua presença e profundo entendimento do instrumento. Ele começou a tocar quando criança, estudando música clássica, o que o levou a escrever suas próprias obras, fundindo folk indie, como Sufjan Stevens e Bon Iver, em seu estilo de dedilhado, ao mesmo tempo que se inspira na sonoridade rica de compositores como Ólafur Arnalds, Max Richter e Portico Quartet.

Sua música celebra a maleabilidade da guitarra. Scozzaro vê o instrumento como algo capaz de conter o universo dentro de si, e ele explora todas essas possibilidades: “A guitarra tem possibilidades infinitas,” ele diz. “Adoro descobrir tudo o que ela pode fazer.”