Wanderley Cardoso no Projeto Seis & Meia em setembro O cantor Wanderley Cardoso, conhecido como o "Bom Rapaz", será a atração principal do Projeto Seis & Meia no dia 24 de setembro, no... Cartão de Visita|Do R7 30/08/2024 - 21h31 (Atualizado em 30/08/2024 - 21h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O cantor Wanderley Cardoso, conhecido como o "Bom Rapaz", será a atração principal do Projeto Seis & Meia no dia 24 de setembro, no Teatro Riachuelo, Rio de Janeiro. O show contará com a abertura de Twigg, filha do ex-integrante do Roupa Nova, Paulinho.



O Projeto Seis & Meia, que foi sucesso nos anos 1990 e retomado com força no Nordeste, retorna ao Rio trazendo grandes nomes da música. Wanderley, com mais de 87 lançamentos e clássicos como "O Bom Rapaz", promete uma apresentação inesquecível.



Serviço:



Data: 24 de setembro

Horário: 18h30

Local: Teatro Riachuelo, Rio de Janeiro