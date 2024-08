WC no Beat transforma sucesso de Jorge Vercillo em MTG Um dos expoentes da cena urbana da atualidade, o produtor WC no Beat empresta sua abordagem inovadora e criatividade sonora para uma... Cartão de Visita|Do R7 24/08/2024 - 15h51 (Atualizado em 24/08/2024 - 15h51 ) ‌



Escute: https://SMB.lnk.to/MTGMonalisa

Um dos expoentes da cena urbana da atualidade, o produtor WC no Beat empresta sua abordagem inovadora e criatividade sonora para uma nova versão de “Monalisa”, em parceria com o cantor da música original, Jorge Vercillo. Embarcando na onda do MTG, as montagens que resgatam canções da MPB em versões com beat animado, o capixaba chegou a um resultado que soa conhecido e, ao mesmo tempo, fresco. A faixa, que adiciona a batida do funk ao sucesso de Vercillo, chega às vésperas da apresentação de WC no Beat no Rock in Rio 2024, onde será uma das atrações do Palco Supernova, no dia 15 de setembro.

O formato abriu a porta para a criação desta parceria entre o produtor e o consagrado cantor: "´Monalisa´ é uma música já conhecida nacionalmente, um caso de sucesso, onde eu, WC, sempre fui fã do Jorge Vercillo e, hoje, com essa onda das MTGs, a gente tem a possibilidade de criar músicas e montagens com quem nós sempre fomos fãs. E é esse o caso da música do Jorge Vercillo”, compartilha WC no Beat.

“É uma canção escolhida a dedo, muito escutada por muitos anos por mim, minha família e afins. E, agora, surgiu a oportunidade de lançar em parceria com ele, que, enfim, aceitou se juntar a nós. Estamos superfelizes de poder lançar essa faixa, misturando um pouco do clássico Jorge Vercillo com nossa identidade”, completa.

‌



Entre os últimos lançamentos de destaque de WC no Beat, está o álbum "Piquezin do WC", que significou uma volta às raízes do produtor. Com sonoridade funk, o trabalho trouxe 10 faixas e diversas parcerias com nomes do segmento.

Sobre:

‌



Acumulando mais de 118 milhões de visualizações no YouTube e 1.3 milhão de ouvintes mensais no Spotify, WC no Beat é dono de sucessos como “Meu Mundo”, “Na Onda do Gin”, “Sensacional”, “Balança”, entre outros. No Spotify, já emplacou seis faixas no top 200, duas no top 50 e uma faixa no top 10.