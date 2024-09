Wild Rivers compartilhou o single “What Kind of Song” Junto ao anúncio do novo álbum, Better Now, para 18 de Outubro Cartão de Visita|Do R7 11/09/2024 - 22h21 (Atualizado em 11/09/2024 - 22h21 ) ‌



Junto ao anúncio do novo álbum, Better Now, para 18 de Outubro - encomende aqui

Apenas três meses após o lançamento de seu aclamado álbum Never Better, o trio multiplatinado Wild Rivers — Khalid Yassein, Devan Glover e Andrew Oliver — retornará com um novo álbum, Better Now, no dia 18 de outubro via Nettwerk Music Group. Antes do lançamento, a nova faixa, "What Kind of Song", foi lançada.

Sobre a música, a banda comenta: “A ideia da canção é essa questão meta: ‘quando você cantar essa música em alguns anos, ela vai ser uma canção de amor ou de separação? Você vai sentir falta da pessoa e do relacionamento que vocês tinham, ou vai sentir falta dela quando vocês ainda estiverem juntos, mas ela ainda não voltou do trabalho?’ Há dois caminhos possíveis que são completamente diferentes.”

‌



Produzido por Wild Rivers e Gabe Wax (Soccer Mommy, Adrienne Lenker), Better Now consiste em oito faixas que complementam Never Better, enquanto o grupo se aprofunda nas realidades complicadas, confusas e desconhecidas da vida na casa dos 20 anos, e no crescimento pessoal que encontraram ao longo desse período.

Sobre o novo projeto, Wild Rivers comenta: “Better Now é nosso álbum companheiro, e o outro lado de Never Better. No primeiro álbum, as canções contêm sentimentos brutos, absolutos e instintivos. De muitas maneiras, Better Now é o reflexo disso. Estamos refletindo e entendendo que os relacionamentos mudam com o tempo. Situações complicadas podem ser apenas isso, complicadas. Sentimentos podem permanecer sem resolução. Se o primeiro álbum é brilhante e ousado, este é mais suave, os tons de amanheceres e entardeceres. Ambos os projetos compõem o espectro completo de quem somos. Better Now é apenas o lado mais melancólico, incompreendido. Musicalmente, os álbuns são gêmeos. Escrevemos todas as músicas ao mesmo tempo. Ao finalizar Better Now, realmente sentimos que foi o fechamento de um capítulo musical e pessoal massivo. É agridoce, mas tão significativo poder registrar nossas vidas entre esses projetos. No fim das contas, somos otimistas; estamos ‘melhores agora’, depois dos altos e baixos dos relacionamentos e das turbulências dos nossos 20 anos. Esperamos ser mais sábios por isso.”

‌



Desde seu lançamento em julho passado, Never Better continua a receber ampla atenção de fãs e críticos, com a Associated Press elogiando: “letras pungentes e harmonias elegantes... seria difícil encontrar uma banda com vozes tão complementares trabalhando em favor uma da outra.” Além disso, a Consequence declara: “Este trio arrasou com seu novo álbum... melodias inventivas, harmonias ricas e instrumentais exuberantes abundam” e a Rolling Stone Germany proclamou: “O núcleo da banda—um romance celestial e de coração aberto—permanece intacto. Uma faixa de destaque é ‘Everywhere I Go’, com seu som groovy e terrestre e um refrão irresistivelmente cativante, capturando perfeitamente a essência da banda.”

Formado durante o tempo na Queen’s University, em Ontário, Wild Rivers lançou três álbuns até agora, incluindo Sidelines de 2022, que alcançou o 9º lugar no Spotify US Debut Album Chart. Lançado com aclamação da crítica, a Under The Radar elogiou: “mestres em transitar entre o folk e o indie, oferecendo um conforto empático e envolvente e um pedaço de beleza pop comovente”, enquanto a American Songwriter declarou: “Envolvente... harmonias ricas entre as vozes dão vida às letras emocionais.” Após o lançamento de Sidelines, Wild Rivers foi indicado ao JUNO Awards de 2023 como Grupo Revelação do Ano, viu seu single de sucesso “Thinking ‘Bout Love” ser certificado ouro nos Estados Unidos e Austrália e platina no Canadá, além de acumular mais de 850 milhões de streams globais. O grupo também passou grande parte de sua carreira em turnês pelo mundo, incluindo inúmeros shows como headliners e datas de apoio a artistas como The Chicks e Noah Kahan.

‌



Better Now Tracklist

1. What Kind of Song

2. Settle Down

3. Freezing

4. I Want Everything

5. I Will If You Will

6. What If It’s Us

7. Simp Song