Wild Rivers lança seu novo álbum "Never Better" Assista ao videoclipe da faixa-título dirigido por Hannah Gray Hall Cartão de Visita|Do R7 30/07/2024 - 15h43 (Atualizado em 30/07/2024 - 15h43 ) ‌



Assista ao videoclipe da faixa-título dirigido por Hannah Gray Hall AQUI

Escute aqui

Never Better, o novo álbum muito aguardado do trio Wild Rivers —Khalid Yassein, Devan Glover e Andrew Oliver— já está disponível via Nettwerk Music Group. Em conjunto com o lançamento, um novo vídeo para a faixa-título. Assista o videoclipe, dirigido por Hannah Gray Hall e produzido por Weird Candy, AQUI.

Produzido por Gabe Wax (Soccer Mommy, Adrienne Lenker) e gravado em Joshua Tree, CA, Never Better reflete sobre os últimos anos da banda, enfrentando burnout, desafios de saúde mental e longos períodos na estrada, enquanto redescobriam a alegria de fazer música juntos. Ao longo dessas oito faixas, incluindo as já lançadas “Backfire”, “Anyways, I Love You”, “Cave” e “Everywhere I Go”, Wild Rivers mostra sua versão mais livre e autêntica, retornando com um novo nível de confiança e uma perspectiva criativa energizada.

O lançamento se soma a um ano já notável para o Wild Rivers, cujo single de destaque, “Thinking ‘Bout Love,” foi recentemente certificado Ouro pela RIAA nos Estados Unidos, após certificações anteriores no Canadá (Platina) e na Austrália (Ouro). Além disso, o grupo embarcará em uma extensa turnê como headliner neste outono com convidados especiais, sendo eles Jade Bird e Lily Meola. Mais detalhes sobre a turnê podem ser encontrados em www.wildriversmusic.com/ tour.

Refletindo sobre a nova música, o grupo compartilha: “Abordamos este disco com a mentalidade de que 'isso é quem somos'. Não estamos fingindo ser algo que não somos ou tentando soar como outra pessoa. Queríamos que fosse fácil. Queríamos que as histórias fossem reais. Queríamos mostrar nosso verdadeiro eu o melhor que pudéssemos. Temos orgulho de quem nos tornamos como pessoas e como equipe. Realmente sentimos que estamos nos divertindo mais com a música do que nunca e na fase mais empolgante de nossas vidas. Estamos melhor do que nunca.”

Formado durante o tempo deles na Queen’s University em Ontário, Wild Rivers lançou dois álbuns completos até hoje, incluindo Sidelines de 2022, que alcançou a 9ª posição no U.S. Spotify Debut Album Chart. Lançado com aclamação da crítica, a Under The Radar elogiou, “contorna habilmente as linhas entre folk e indie, oferecendo um conforto empático e envolvente e uma peça de beleza pop pungente,” enquanto a American Songwriter declarou, “ Comovente... harmonias ricas entre homem/mulher trazem as letras emocionais à vida.” Desde o lançamento de Sidelines, Wild Rivers também foi indicado ao prêmio Breakthrough Group of The Year no JUNO Awards de 2023, acumulou mais de 800 milhões de streams globais, com 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e se juntou a artistas como The Chicks e Noah Kahan na estrada.

Tracklist:

1. Never Better

2. Cave

3. Everywhere I Go

4. Dance

5. Backfire

6. Hardly Ever

7. Anyways, I Love You

8. Morongo Valley (Interlude)

Sobre a ForMusic:

Fundada no ano de 2016 por Nando Machado e Daniel Dystyler, a ForMusic é uma agência de marketing e promoção focada em projetos de música que conecta marcas, empresas, artistas e gravadoras de todo o mundo que querem ver o seu público crescer dentro do Brasil. Desde o início, ganhou destaque por trabalhar com as principais gravadoras e selos independentes do mercado, e hoje, representa artistas de nomes como Beggars Group, Domino Records, [PIAS], Nettwerk, Big Loud, entre muitas outras.

