Wilsinho Soares grava DVD "Luau do Wilsinho" em noite mágica e de casa cheia
02/12/2024 - 19h48

Na última noite, a Arena Vila Beats, em São Paulo, foi palco para a gravação do novo audiovisual de Wilsinho Soares, intitulado “Luau do Wilsinho”. Em um cenário que trouxe toda a vibe de um luau, com areia e clima descontraído, o cantor encantou o público ao apresentar sucessos como “Primeiro Beijo” e “Sentinela”, além de músicas inéditas que farão parte do projeto.

O evento contou com participações especiais de peso, como Billy SP, Wagninho (ex-Negritude Jr.), Mônica Soares, Yuri Bispo e Claudinho Oliveira, que trouxeram ainda mais brilho à gravação.

Apesar da chuva que marcou a noite paulistana, o público lotou o espaço, mostrando a força do artista e o carinho dos fãs. “Foi uma noite inesquecível! Eu só tenho a agradecer por tanta energia e amor, mesmo com a chuva. Isso só prova a força do pagode e da nossa união!”, celebrou Wilsinho.

Após a gravação, a festa continuou com muito pagode, e Wilsinho fez questão de prolongar a diversão, embalando o público até mais tarde. Com um show inesquecível e um novo DVD que promete conquistar corações, o “Luau do Wilsinho” já nasce como um marco na carreira do artista.

Sobre Wilsinho Soares

Com uma trajetória que se mistura à história do samba e do pagode no Brasil, Wilsinho Soares é um artista completo que se destaca pela versatilidade e paixão pela música. Desde os 15 anos, quando começou a tocar violão em grupos da zona Leste e Norte de São Paulo, até os grandes palcos ao lado do Grupo Malícia e do Art Popular, Wilsinho construiu uma carreira sólida marcada por sucessos que atravessam gerações. Hoje, o cantor segue encantando o público com projetos solos, músicas que conquistam espaço nas plataformas digitais e um talento que vai além dos palcos, como produtor, professor e consultor musical. Com o “Luau do Wilsinho”, o artista reafirma sua relevância e dedicação à música brasileira, celebrando décadas de história e preparando novas emoções para seus fãs.

Para saber mais, acesse: @cantorwilsinho