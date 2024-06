Wyndham Gramado lança campanha Avante Serra Gaúcha O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, de Gramado (RS), lançou no último dia 29/05 a campanha "Avante Serra Gaúcha" em parceria com...

O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, de Gramado (RS), lançou no último dia 29/05 a campanha "Avante Serra Gaúcha" em parceria com o Prime Gourmet. “A ideia que tivemos foi nos unir com o Prime Gourmet para que os clientes possam, não só se hospedar no Wyndham Gramado, mas também desfrutar de atrativos turísticos, parques e restaurantes, beneficiando a todos e fazendo a economia girar”, explica Alejandro Geis, Gerente Geral do Wyndham Gramado. Segundo dados da prefeitura, mais de 86% da arrecadação do município de Gramado é oriunda do turismo, setor fundamental para a região, que emprega 7000 pessoas somente em hotéis e restaurantes da cidade. “Neste momento de retomada do turismo, a reserva de cada um faz toda a diferença”, acrescenta.

As reservas são válidas para hospedagem de 01/07 a 25/10/2024 e de 15/01 a 30/06/2025 (exceto feriados), feitas exclusivamente através da Central de Reservas ou site do hotel. A promoção estará ativa até o dia 29/06/2024. O valor da diária em apartamento superior duplo é de R$ 379+3% de domingo a sexta e de R$ 499+3% de sexta a domingo. Já para o mês de julho, a diária fica R$ 499+3% com parcelamento em até 6x sem juros e 01 criança cortesia até 12 anos.

O gift card do Prime Gourmet será concedido para o cliente que comprar três ou mais diárias da campanha "Avante Serra Gaúcha" e o mesmo será entregue no check-in. O Prime Gourmet consiste em um clube de benefícios de alto padrão, com descontos nos melhores restaurantes, hotéis, ingressos, passeios e serviços da região atendida, neste caso, a Serra Gaúcha. Ao adquirir uma oferta do Prime Gourmet, quem participa ganha outra de igual ou menor valor.

Único hotel de Gramado com águas termais, o Wyndham conta com acomodações para toda a família e estrutura de lazer completa, incluindo piscinas, jacuzzis, fitness center 24h, kids club, recreação infantil, sala de jogos, espaço cyber e spa. O resort fica localizado em meio à natureza, ao lado de atrações como Snowland, Acquamotion e Vila da Mônica, e oferece transfer de ida e volta do hotel para o centro de Gramado.

