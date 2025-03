Xand Avião expande o forró para a Europa e lidera o FestyVybbe em Portugal Artista fortalece sua atuação como empresário e leva a cultura nordestina para o exterior com a estreia do FestyVybbe Cartão de Visita|Do R7 19/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 16h06 ) twitter

Artista fortalece sua atuação como empresário e leva a cultura nordestina para o exterior com a estreia do FestyVybbe

Reconhecido como uma das maiores referências do forró e do piseiro, Xand Avião não apenas leva sua música para os palcos, mas também impulsiona o gênero como um dos principais realizadores do FestyVybbe, festival criado pela Vybbe, empresa da qual é sócio. O evento, que promete ser um marco na expansão da música nordestina no exterior, estreia na Europa com duas edições especiais em Portugal: no Porto, no dia 21 de março, e em Lisboa, no dia 22 de março de 2025.

Com um line-up formado por grandes talentos da Vybbe, incluindo Nattan, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez, Felipe Amorim e Léo Foguete, o FestyVybbe surge como um projeto inovador para levar a sonoridade do forró e do piseiro para novos territórios. Como um dos idealizadores e principais nomes do evento, Xand Avião não apenas encabeça essa expansão, mas também prepara um show especial, com um repertório que promete emocionar e animar o público europeu.

"O FestyVybbe é um sonho que está se tornando realidade. Sempre quis levar nossa cultura e nossa música para mais longe, e ver esse projeto acontecer é algo muito especial. Portugal sempre nos recebeu de braços abertos, e agora estamos levando uma experiência completa, um festival com artistas que representam a força da Vybbe e do forró", destaca Xand Avião.

‌



A Vybbe, que nasceu com o objetivo de valorizar e expandir a música nordestina, já se consolidou como uma das maiores potências do entretenimento musical do Brasil. Desde 2020, Xand Avião tem desempenhado um papel fundamental como sócio e mentor da empresa, investindo no crescimento do forró e do piseiro, além de ser um dos grandes entusiastas da cultura da vaquejada, segmento que também tem influenciado sua carreira e suas iniciativas empresariais.

Com um histórico de sucesso na produção de eventos, a Vybbe aposta no FestyVybbe como uma plataforma para conectar a música nordestina a novos públicos ao redor do mundo. As vendas para as edições de Portugal já estão abertas e a expectativa é de que o festival se expanda para outros países nos próximos anos.

‌



Para mais informações sobre o FestyVybbe e aquisição de ingressos, acesse o site da Ticketline.

