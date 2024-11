Xanddy Harmonia, Tomate e É O Tchan brilham no encerramento histórico do Folianópolis 2024 O último dia do Folianópolis 2024 foi um verdadeiro desfile de talentos e emoções Cartão de Visita|Do R7 17/11/2024 - 13h08 (Atualizado em 17/11/2024 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 17ª edição do Folianópolis chegou ao fim na noite de sábado (16) com um encerramento apoteótico. A festa, que já se consolidou como a maior micareta do Sul do Brasil, trouxe uma mistura de nostalgia, alegria e surpresas que ficará na memória dos foliões.

Xanddy Harmonia dá início ao espetáculo final

Abrindo o terceiro e último dia de micareta, Xanddy Harmonia não poupou esforços para contagiar o público. Ao som de hits como Vem Neném e Tic Nervoso, o trio do Harmonia do Samba foi pura energia, contando com uma participação especial de Péricles, que trouxe ainda mais emoção ao show ao interpretar sucessos de sua carreira.

O momento foi ainda mais especial porque a apresentação marcou o aniversário da esposa de Xanddy, a eterna loira do Tchan, Carla Perez, que estava presente no trio junto com amigos e convidados. Xanddy aproveitou a ocasião para homenagear a esposa e celebrar a amizade com Péricles, dizendo: "É um privilégio dividir essa noite com pessoas tão especiais."

‌



Tomate eleva o clima da festa

Na sequência, Tomate assumiu o trio elétrico e fez a avenida vibrar. Com sua energia contagiante, o cantor apresentou sucessos que marcaram o axé e falou sobre seu compromisso com a preservação e renovação do gênero, destacando o projeto Axesão. “O Folianópolis é um evento que traz um pouco do Carnaval de Salvador para Floripa, e é sempre uma alegria estar aqui”, disse Tomate em entrevista exclusiva.

‌



urante sua apresentação, Tomate convidou artistas como Fiuk, Carla Perez, Péricles e até mesmo Xanddy, que desceu de seu trio para curtir junto com os foliões. O momento foi uma demonstração de camaradagem entre os artistas e trouxe ainda mais brilho ao evento.

É O Tchan fecha com chave de ouro

‌



Para encerrar a noite e a edição de 2024, o grupo É O Tchan subiu ao trio, levando o público ao delírio com clássicos como Dança da Cordinha, Na Boquinha da Garrafa e Pau que Nasce Torto. Com coreografias icônicas e a animação característica de Compadre Washington e Beto Jamaica, a apresentação foi um verdadeiro espetáculo de nostalgia e diversão.

Em entrevista, os vocalistas destacaram a alegria de participar do evento e a recepção calorosa do público de Florianópolis. “Essa festa tem uma energia única, muito parecida com o Carnaval de Salvador. É sempre uma honra estar aqui e ver o carinho das pessoas com o nosso trabalho”, comentou Compadre Washington.

Um encerramento inesquecível

O último dia do Folianópolis 2024 foi um verdadeiro desfile de talentos e emoções, com momentos que celebraram não apenas o axé, mas também a união entre os artistas e os foliões. O evento reforçou sua posição como uma das maiores micaretas do Brasil, atraindo multidões e proporcionando experiências que misturam tradição e inovação.

Com a avenida lotada e os camarotes vibrando, a 17ª edição do Folianópolis despediu-se deixando saudades e expectativas para 2025. Afinal, se este ano foi histórico, o próximo promete ser ainda mais grandioso. Que venha a 18ª edição!